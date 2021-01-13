Китайские ученые предупредили о более заразных штаммах коронавируса

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13 января, среда | Последнее обновление — 14:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Варламов и Верзилов задержаны в Южном Судане
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К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая.
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Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира.
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Китайские ученые предупредили о более заразных штаммах коронавируса
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Новые штаммы COVID-19 стали еще более заразными, заявил замглавы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.
«Предварительные исследования появившихся в результате мутаций новых штаммов коронавируса свидетельствуют о том, что их заразность увеличилась на 10-70%», – передает его слова URA.ru со ссылкой на Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс объявили о том, что новый, более заразный вариант коронавируса в настоящее время доминирует в Лондоне. Британские медики отметили, что хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности. По словам Криса Уитти, пока «нет доказательств, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание, большее количество госпитализаций или влияет на лечение коронавируса и реакцию на вакцину», – цитирует главного врача Великобритании CNBC.
Ранее сообщалось, что в связи с быстрым распространением нового штамма премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья ввел в Лондоне и на юго-востоке страны новый, максимальный, четвертый уровень ограничений.
США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины
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Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США.
Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность».
«Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу».
Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости».
В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech.
В Финляндии выявили восемь случаев серьезных побочных эффектов от вакцины Pfizer
Восемь случаев возникновения побочных эффектов после вакцинирования от COVID-19 препаратом производства Pfizer/BioNTech зафиксировали в Финляндии, три из них с серьезными осложнениями, сообщила телекомпания Yule со ссылкой на финское Агентство по разработкам в медицинской сфере (Fimea)
По информации, поступившей в ведомство, в трех случаях речь идет о серьезных осложнениях – аллергической реакции или анафилактическом шоке. По оценкам агентства, такое число уведомлений о побочных эффектах было ожидаемым, однако прогнозировать, что будет в дальнейшем, там пока не могут, передает ТАСС.
Как сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального развития, к настоящему моменту в Финляндии 45 тыс. человек получили первую дозу вакцины.
Вакцинация всего населения Финляндии от коронавируса, по оценкам института, может продлиться весь 2021 год. К лету страна получит 5-7 млн доз вакцины, которой будут привиты 2,5-3,5 млн человек (из порядка 5,5 млн).
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года, другие вакцины в страну пока не поставлялись.
Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Зафиксирован рост смертности от коронавируса в мире
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С началом 2021 года медики фиксируют заметный рост смертности от последствий коронавируса, наибольшее число летальных исходов наблюдается в США, Бразилии и Мексике.
Наиболее высокий уровень смертности из-за коронавируса фиксируется в США – 376 тыс. умерших с начала пандемии. Прирост числа смертей за январь превышал отметку в 4 тыс. – это максимум за все время пандемии в США, передает ТАСС.
Тем временем в Бразилии из-за коронавируса умерли 203,5 тыс. человек, прирост числа смертей на прошлой неделе превышал 6,9 тыс. В Мексике от последствий COVID-19 умерли 134,3 тыс. пациентов, при этом суточный прирост летальных исходов с начала года пять раз превысил отметку в 1 тыс.
В свою очередь в Европе наиболее высокий прирост числа смертей из-за коронавируса в Великобритании – за последние семь дней показатель четыре раза превышал отметку в 1 тыс. Всего за время пандемии в стране умерло 82 тыс. человек.
Самая большая относительная смертность из-за коронавируса в Бельгии – там из 1 млн жителей умерло 1,7 тыс. пациентов. Также в числе стран, где относительная смертность наиболее высока, Словения (1454 умерших на 1 млн жителей), Босния и Герцеговина (1324), Италия (1311), Северная Македония (1265), Чехия (1238), Великобритания (1204), Болгария (1190), США (1160), Перу (1154), Испания (1118), Венгрия (1112), Хорватия (1076), Франция (1041), Мексика (1036) и Панама (1034).
Следом идет Швейцария, где на 1 млн жителей приходится 963 умерших, в Швеции – 931, в Германии – 502, в России – 427. При этом в Индии, которая входит в первую тройку стран по общему числу летальных исходов, на 1 млн жителей фиксируется только 109 смертей от COVID.
Напомним, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, который учитывает информацию международных организаций, федеральных и местных властей, в мире зафиксировано 90 005 800 случаев коронавируса.
Онищенко посоветовал, как перенести сильные морозы
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В связи с надвигающимися морозами гражданам следует одеваться по погоде, не забывать про режимы питания и отдыха, а также носить маски, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его мнению, если все это соблюдать, заболеваемость коронавирусом снизится.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири настигнут «иссиня-черные» морозы. Метеоролог пояснил, что такими они называются, поскольку на прогностической карте отрицательные аномалии закрашиваются синим цветом, и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет».
«Ситуация с коронавирусом улучшится только при одном условии: если народ будет соблюдать элементарные правила. И если россияне будут ответственно и адекватно одеты по отношению к тепловому режиму – то есть не бегать в коротких легких курточках и, как наши девушки любят, в коротких юбчонках, да и еще в этих тонких колготках – то, конечно, на заболеваемость это тоже окажет эффект», – говорит Онищенко.
Специалист подчеркнул, что при минусовой температуре создаются «некомфортные условия для вируса», к тому же, как правило, на улицу выходят меньше людей, что также должно снизить количество заболевших. Также он отметил, что если морозы будут солнечными – то это окажет позитивное влияние, а если будет сырость и влага дадут обратный эффект.
«Самое главное ответственно подходить к состоянию своего собственного здоровья: быть одетыми по сезону, соблюдать масочный режим, особенно заходя в метро или другой общественный транспорт, и не забывать про режимы питания и отдыха, которые также являются неотъемлемой частью для любой погоды», – рекомендует врач.
Депутат также напомнил, что до 19 января идут Святки, которые предполагают хождение друг к другу в гости, поэтому он настоятельно рекомендует соблюдать в такие моменты особенную осторожность. «Возможно, от этого следует воздержаться. Я не предлагаю перевести это в онлайн режим, но, во всяком случае, следует скорректировать активность», – считает Онищенко.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, зафиксированный во время новогодних каникул, объясняется существенным сокращением контактов и морозами.
Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность
Общая эффективность разработанной китайской лабораторией Sinovac вакцины от коронавируса на клинических испытаниях в Бразилии составила 50,38%, сообщил местный биотехнологический центр «Институт Бутантан».
«Усилия Китая по повышению своего имиджа путем поставки вакцины против COVID-19 в развивающийся страны потерпели неудачу после того, как один из основных препаратов показал эффективность в 50% на поздних стадиях испытаний в Бразилии», пишет WSJ.
Это значительно ниже, чем показали предыдущие результаты. Так, на прошлой неделе в координировавшем испытания центре заявили об эффективности вакцины на уровне 78%. Теперь этот показатель называют «клинической эффективностью», передает РИА «Новости».
Представитель центра Рикарду Паласиус отметил, что новые данные об эффективности включают случаи заражения, которые были настолько легкими, что не потребовали медицинского вмешательства.
Хотя эффективность Sinovac CoronaVac по-прежнему соответствует порогу 50%, который Всемирная организация здравоохранения считает достаточно хорошим для широкого использования, ученые заявили, что отсутствие прозрачной информации об испытаниях может подорвать доверие к вакцине, отмечают СМИ.
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
В декабре президент Украины Владимир Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».
«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
В ЕК ответили на вопрос о возможности расширения поставок «Спутник V» в ЕС
Производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА), сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.
«По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель – прим. ВЗГЛЯД) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», – заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве, передает ТАСС.
Ранее заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).
Ученый оценил возможность изменить вакцину в случае серьезной мутации COVID-19
Российские ученые могут скорректировать вакцину против коронавируса в случае необходимости, заявил ведущий специалист центра Гамалеи Федор Лисицын.
Лисицин в эфире «России 24» заявил, что для серьезного изменения S-белка коронавируса, при помощи которого тот проникает в клетку, необходима сильная мутация, передает ТАСС.
«Мы теперь уже очень хорошо знаем, как сделать новый белок для коронавируса, знаем, как сделать новые антитела, то есть просто будет скорректирована вакцина, если такое случится, вероятность чего, в общем-то, пока невелика. Мы потенциально к этому готовы, мы знаем, что делать», – пояснил ученый.
Ранее российские ученые описали случай пациентки, в организме которой коронавирус SARS-CoV2 приобрел 18 новых мутаций. 47-летняя женщина с лимфомой четвертой стадии заразилась еще в апреле, результаты теста на COVID-19 оставались положительными до 9 сентября.
До этого эксперт объяснял, в каком случае нужно менять состав вакцины от коронавируса.
ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев заражений коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч, сообщила в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно ее данным, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4953758 новых случаев заражения и 85436 летальных исходов, – передает ТАСС.
Как отмечает ВОЗ, на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.
В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).
В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,7 млн. Далее следуют Великобритания (более 417 тыс. новых случаев инфицирования), Бразилия (более 313 тыс.), Россия (более 165 тыс.), Германия (более 142 тыс.), Индия (более 126 тыс.), ЮАР (более 125 тыс.), Франция (более 122 тыс.), Италия (более 116 тыс.) и Колумбия (более 100 тысяч).
Напомним, 9 января число случаев коронавируса в Британии превысило 3 млн.
В Госдуме заявили, что отказ Киева от вакцины «Спутник V» обрекает украинцев на заклание
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Украинские власти подходом к российской вакцине «Спутник V» и своим желанием выслужиться перед «западными кураторами» представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Панина напомнила, что еще совсем недавно президент страны Владимир Зеленский в интервью американской газете «сокрушался», что не может объяснить украинцам, почему они должны лишаться российской вакцины, если вакцин с Запада нет и в ближайшее время не будет, передает РИА «Новости».
«Сейчас подчиненный Зеленского, господин Кулеба, нашел такое объяснение и рассказал, что «Спутник V» делают люди с «неправильной идеологией». Однако едва ли оно убедит жителей Украины, включая даже тех, кто до сих находится под влиянием антироссийской пропаганды. Ведь, в конце концов, вакцину создали не политики и журналисты, а медики, которые руководствуются клятвой Гиппократа и находятся вне политики», – подчеркнула она.
Депутат отметила поразительную тенденцию, что сегодня Украина – единственная страна в мире, где вопросы о вакцине задают министру иностранных дел, а не врачам или руководителям здравоохранения. «Это просто какой-то фарс, это явный симптом того, что киевские власти полностью утратили адекватность. Надо прямо сказать, что с таким подходом к делу они представляют реальную опасность для здоровья своих граждан, которым блокируют доступ к жизненно важным медицинским процедурам», – добавила парламентарий.
Панина считает, что народу Украины «остается лишь выразить сочувствие», так как его буквально «обрекают на заклание» в угоду желанию властей выслужиться перед «западными кураторами».
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
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США решили требовать от въезжающих иностранцев отрицательный тест на COVID-19
США будут требовать от всех прибывающих в страну иностранцев и пассажиров, прилетающих международными авиалиниями, отрицательный тест на коронавирус, сообщает The Wall Street Journal.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США намерены издать соответствующие указы во вторник. Они вступят в силу 26 января, передает РИА «Новости».
Вашингтон 25 декабря ввел требование, по которому все прилетающие из Великобритании пассажиры должны обязательно предоставить отрицательный тест на коронавирус. Такая мера была введена в связи с обнаружением в ряде штатов «британского» штамма COVID-19.
Китай резко отреагировали на слова премьера Британии о происхождении COVID
Китайский МИД прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о виновных в пандемии COVID-19, сообщил Bloomberg.
Ранее глава британского правительства обвинил в пандемии коронавируса лечебные практики с использованием панголинов. Британское издание Daily Mail увидело в его словах «тонкую завуалированную критику» традиционной китайской медицины, передает РИА «Новости».
«Практика использования чешуи панголинов для поддержания мужской силы безумна. Пандемия коронавируса была результатом дисбаланса в отношениях человека с природой. Вирус произошел от летучих мышей или панголинов, из-за глупой идеи о том, что измельченная чешуя этого животного каким-то образом придаст вам силу или что-то в этом роде», – сказал Джонсон на встрече мировых лидеров, посвященной защите природы.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, в свою очередь, подчеркнул, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые.
Накануне сообщалось, что эксперты по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участвующие в международной миссии по вопросу о происхождении вируса, прибудут в Китай, 14 января.
В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID.
Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Кроме того, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19.
Во Франции выявлен случай побочной реакции на вакцину Pfizer
Один случай побочной реакции аллергического характера без серьезных последствий на вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech зафиксирован во Франции, заявил во вторник министр здравоохранения Оливье Веран.
Кампания по вакцинации препаратом компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия) началась 27 декабря, восьмого января французский регулятор также одобрил для использования вакцину производства американской компании Moderna, поставки которой начались на этой неделе. «У нас в стране один случай побочного действия аллергического характера, который советует побочным эффектам, зафиксированным за рубежом», – передает РИА «Новости» слова Верана.
Веран указал на то, что случай не имел серьезных последствий, и во Франции частота случаев побочного действия от прививки соответствует той, которая установлена за рубежом: около одного случая на 100 тысяч человек. В стране первые прививки получили 138 тысяч человек. К концу января власти рассчитывают провести вакцинацию около миллиона человек.
C момента начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, скончались свыше 67 тысяч.
Напомним, что французские власти критиковали за медленные темпы вакцинации. Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.
В Pfizer задумались о регистрации своей вакцины от COVID в России
Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса, рассказали в пресс-службе разработчика препарата.
«Мы продолжаем сотрудничать с международными организациями и правительствами стран по всему миру, которые будут распределять вакцину-кандидат, чтобы предоставить доступ к ней наиболее нуждающимся категориям населения…после получения регуляторных разрешений или одобрений в этих странах. Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины-кандидата против COVID-19 в Российской Федерации», – передает сообщение компании ТАСС.
В Pfizer заявили, что специалисты компании совместно с BioNTech работают над тем, чтобы «вакцина смогла удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения».
Ранее в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений.
В декабре профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer/ BioNTech. До этого препарат получил лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США.
Прививку от сезонного гриппа сделали более 7,4 млн москвичей
Кампания по вакцинации от сезонного гриппа завершилась в Москве. Прививку сделали более 7,4 млн человек, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.
«В столице закончилась кампания по иммунизации населения против сезонного гриппа, в городе в предэпидемический период эпидсезона 2020/2021 за счет всех источников финансирования привито более 7 млн 417,1 тысяч человек, из них 1 млн 264 тыс. 850 детей, что составляет 59,1% от всего населения города», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что защищенность организма от респираторных инфекций будет значительно выше, если вакцинацию сочетать с профилактикой. В частности, рекомендуется сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, использовать маски в общественных местах, а также ограничить контакты с людьми, которые имеют признаки заболевания.
Напомним, свыше 1,5 млн человек уже сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре.
Представитель ВОЗ рассказала о процессе сертификации «Спутника V»
Рассмотрение заявки на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» находится в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)на стадии рассмотрения, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».
«Насколько я знаю, обсуждение идет, работа идет, так что надеюсь, что после окончания этого процесса будет решение, которые мы все ожидаем», – передает слова Вуйнович РИА «Новости».
Производители вакцины «Спутник V» подали в декабре заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру ВОЗ.
Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.
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