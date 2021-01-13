После массового отравления детей в Дагестане возбудили дело

СК по Дагестану возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Буйнакске, сообщили в региональном ведомстве.

«По сообщению, распространенному в средствах массовой информации, о пищевом отравлении детей в городе Буйнакске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Тем временем в пресс-службе городской администрации сообщили, что число отравившихся в Буйнакске в Дагестане возросло до 71, среди них 61 ребенок.

«Причина – на сегодняшний день мы рассматриваем именно пищевое отравление, а от воды оно или продуктов, уже установит Роспотребнадзор. У нас в городе три источника водоснабжения, с каждого взяты пробы. Но есть дети, которые не пили воду. <...> Версия с новогодними подарками и мандаринами появилась после того, как родители некоторых пострадавших детей рассказали, что плохо им стало после их употребления, а воду они не пили. Все проверяется. Надо дождаться результатов от специалистов», – пояснил глава города Исламудин Нургудаев.

Напомним, с понедельника в Буйнакске поступают сообщения о симптомах пищевого отравления у детей, число отравившихся детей превысило 50 человек.