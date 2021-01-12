Массовое отравление детей произошло в Буйнакске

С понедельника в Буйнакске поступают сообщения о симптомах пищевого отравления у детей, число отравившихся детей превысило 50 человек, сообщила администрация города.

Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что накануне медицинская помощь потребовалась шести пациентам, их не госпитализировали, дети «взяты под наблюдение на дому», при этом «повторных обращений не было, состояние детей ближе к удовлетворительному». Во вторник мэрия города сообщала о поступлении в больницу с симптомами отравления 34 детей, передает ТАСС.

Беляева заверила, что медучреждения Буйнакска располагают необходимым коечным фондом на случай дополнительной госпитализации детей, а также «всем спектром необходимых медикаментов». До установления источника, вызвавшего пищевое отравление, жителям города рекомендовано не употреблять сырую воду.

Следователи проводят доследственную проверку по факту массового отравления. Ккк сообщили в СК, предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям, передает РИА «Новости».

Глава города Исламудин Нургудаев заявил, что «предварительной причиной отравления детей могли стать подарочные наборы, где могли быть просроченные продукты». Некоторые родители называют причиной отравления мандарины, другие – сок. Пострадавшие дети проживают в различных частях города, есть те, кто живет в селах Буйнакского района. По словам Нургудаева, также рассматривается и версия отравления водой.