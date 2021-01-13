США рассекретили стратегию противостояния КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассекретила стратегию по Индо-Тихоокеанскому региону, включающую продвижение американских ценностей в регионе, противодействие активности КНР, направленной на подрыв суверенитета Вашингтона и его партнеров, а также сотрудничество с Индией для противостояния влиянию Китая в регионе.

Опубликованный на сайте Белого дома документ служил руководством действий США в Индо-Тихоокеанском регионе последние три года. В нем приводятся основные интересы США в регионе, среди которых называются защита американских граждан за рубежом, а также сохранение экономического, дипломатического и военного доступа США к региону, передает РИА «Новости».

Кроме того, называются цели США по основным странам и способы их реализации.

Так, например, США заявляют о цели ускорить развитие Индии и предложить ей помощь по дипломатическим, военным и разведывательным каналам, чтобы она могла справиться с трудностями в регионе, включая территориальный спор с КНР.

Относительно Китая Вашингтон ставит целью противостоять «хищнической» экономической деятельности страны, распространять американские ценности в регионе, чтобы сохранить влияние и служить противовесом китайской модели власти, сдерживать использование Китаем военной силы против США и их союзников, сохранять разведывательное превосходство.

Вместе с тем стратегия предусматривает сотрудничество с Пекином, если это выгодно США.

В отношении КНДР США нацелены на убеждение главы государства Ким Чен Ына в том, что «единственным способом выживания страны является избавление от ядерного оружия».

Также США заявляли о цели помочь Тайваню в развитии эффективной оборонной стратегии, которая поможет ему обеспечить свою безопасность и свободу от принуждения, а также дать возможность сотрудничать с Китаем на своих условиях.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен считает, что рассекречивание этого документа демонстрирует «стратегическую приверженность Америки» Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее США обвинили Китай в нежелании сотрудничать в вопросах безопасности.