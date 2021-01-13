Умер актер из фильма «Сволочи» Денис Карасев
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13 января 2021, 09:39
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Актер театра и кино Денис Карасев умер в Москве в возрасте 57 лет.
Как сообщает РЕН ТВ, артисту стало плохо в его квартире в центре Москвы.
Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли спасти его. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Карасев известен по ролям в таких фильмах, как «Сволочи», «Притяжение», «Мы из будущего 2», «Я – кукла», «В круге первом» и других.