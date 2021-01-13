Похитители катали мужчину по Петербургу и вымогали деньги Крым решил снять введенные на новогодние праздники ограничения Умер актер из фильма «Сволочи» Денис Карасев 13 января 2021, 09:39

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Актер театра и кино Денис Карасев умер в Москве в возрасте 57 лет. Как сообщает РЕН ТВ, артисту стало плохо в его квартире в центре Москвы. Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли спасти его. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Карасев известен по ролям в таких фильмах, как «Сволочи», «Притяжение», «Мы из будущего 2», «Я – кукла», «В круге первом» и других.

