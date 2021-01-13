Премьер Эстонии объявил об отставке на фоне коррупционного скандала

Глава эстонского правительства Юри Ратас объявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco.

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным», – написал Ратас в Facebook.

При этом он указал, что обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. «В такой ситуации кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности. В условиях политического и общественного спокойствия. Убежден, что следственные органы выполнят свою работу профессионально и беспристрастно, а также выяснят неоспоримую правду в этом деле», – добавил премьер.

При этом он заявил, что не имеет отношения к коррупционному скандалу. «Несмотря на принятую политическую ответственность, я могу сказать всем сердцем, что как премьер-министр я не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений. Сегодня я связался как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня. Как глава правительства я не чувствовал в деле Porto Franco, чтобы какой-либо министр или партия пытались незаконно повлиять на решения, принимаемые правительством. В них мы опирались на предложение KredEx, и условия кредита были полностью сопоставимы с ранее принятым решением, например, в отношении Tallink», – объяснил Ратас.

«Как председатель Центристской партии я также могу с полной искренностью заверить, что я не совершал и не одобрял никаких действий, которые противоречат законам или чувству справедливости. Конечно, как председатель политической партии я также должен взять на себя ответственность и за то, что этот вопрос получил однозначное, четкое и справедливое решение», – добавил он.

Во вторник государственный прокурор Эстонии Таави Перн заявил, что генеральный секретарь Центристской партии Эстонии Михаил Корб, советник министра финансов Керсти Крахт, бизнесмен Хиллар Тедер и еще два человека являются подозреваемыми по делу о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу Porto Franco, передает ТАСС.

По версии прокуратуры, Михаил Корб договорился с Хилларом Тедером о том, что тот пожертвует Центристской партии до 1 млн евро до выборов в местные самоуправления, которые намечены на 17 октября 2021 года. В обмен на это связанная с Тедером компания Porto Franco должна была получить от государства кредит на 39,3 млн евро на реализацию девелоперского проекта.

Правительство Эстонии одобрило кредит в прошлом году через учреждение KredEx сроком на шесть лет под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Конкуренты компании Porto Franco отмечают, что стандартная ставка для подобных кредитов в Эстонии составляет 10% годовых. Во вторник сотрудники Полиции безопасности (КаПо) провели в учреждении KredEx обыск.

Как отмечают эстонские СМИ, Хиллар Тедер после одобрения кредита сделал в прошлом году несколько пожертвований Центристской партии на сумму порядка 60 тыс. евро.

Центристская партия возглавляет правящую коалицию в Эстонии, куда входят также Консервативная народная партия и партия «Отечество».