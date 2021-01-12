Умер спонсор предвыборной кампании Трампа

Американский миллиардер и основатель сети казино Las Vegas Sands скончался в возрасте 87 лет.

«Наш основатель и мудрый лидер Шелдон Г. Адельсон скончался прошлой ночью в возрасте 87 лет от осложнений, связанных с лечением лимфомы Ходжкина», – сообщается на сайте корпорации.

По оценке Forbes, состояние Адельсона составляет 35 млрд долларов, передает РИА «Новости». Корпорация Las Vegas Sands владеет казино и курортными объектами в Лас-Вегасе, Макао (Китай) и Сингапуре. Миллиардер был сторонником действующего президента США Дональда Трампа и спонсировал его предвыборную кампанию. Кроме того, в 2018 году Адельсон и его супруга инвестировали в поддержку Республиканской партии 123 млн долларов.