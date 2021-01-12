Мишустин поручил следить за развитием ситуации с распространением коронавируса Умер почетный патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет Судья в Волгограде взяла самоотвод по делу своей экс-начальницы 12 января 2021, 13:31 Текст: Алексей Дегтярев

Судья Дзержинского райсуда Волгограда решила взять самоотвод по делу экс-председателя этого суда Юлии Добрыниной, сообщила глава объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская. «Основанием для самоотвода послужил тот факт, что обвиняемая по данному уголовному делу ранее занимала должность председателя Дзержинского районного суда Волгограда», – цитирует Вальковскую РИА «Новости». Дело направлено в областной суд для рассмотрения ходатайства прокуратуры об изменении территориальной подсудности. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении Добрыниной, а Квалификационная коллегия судей Волгоградской области лишила ее полномочий. В ноябре Добрынину отправили под домашний арест. По данным следствия, Добрынина запросила у супруги бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 млн рублей. Она пообещала передать их экспертам, чтобы получить нужное предпринимателю заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, следующая встреча проходила под контролем оперативников.

