Коллегия разрешила возбудить дело против волгоградского судьи из-за взятки

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.

Запрос на возбуждение дела в коллегию направил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает РИА «Новости».

«Дать согласие на возбуждение дела», – постановила коллегия.

Согласно материалам дела, которые озвучили на заседании ВККС, в производстве райсуда Волгограда было гражданское дело по иску администрации к бизнесмену Владимиру Зубкову о сносе самовольно построенной гостиницы, была назначена строительная экспертиза, сам бизнесмен сидит в СИЗО.

По мнению следствия, Добрынина запросила у супруги Зубкова 2,5 млн рублей. Она пообещала передать их экспертам, чтобы получить нужное предпринимателю заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, следующая встреча проходила под контролем оперативников.

Зубкова на встрече передала Добрыниной муляж 2,5 млн рублей, встречу прервали сотрудники ФСБ. Они не могли опросить или задержать судью из-за неприкосновенности, но провели осмотр места происшествия и запись разговоров.

Добрынина не явилась на заседание ВККС, сообщив, что болеет. Адвокаты судьи пояснили, что действия следствия нарушают гарантии, которое законодательство предоставляет судье, а доказательств ее вины нет.

Ранее СМИ сообщали, что Добрынина якобы просила у Зубкова взятку в размере 25 млн рублей за содействие.