Суд в Москве отправил под домашний арест судью из Волгограда

Бывшего председателя райсуда Волгограда Юлию Добрынину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, отправили под домашний арест, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Добрынина была задержана на этой неделе и доставлена в Басманный суд Москвы для избрания ей меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Добрынина будет отбывать домашний арест по месту проживания в Волгограде», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении Добрыниной, а Квалификационная коллегия судей Волгоградской области лишила ее полномочий.

По данным следствия, Добрынина запросила у супруги бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 млн рублей. Она пообещала передать их экспертам, чтобы получить нужное предпринимателю заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, следующая встреча проходила под контролем оперативников.