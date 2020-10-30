Волгоградскую судью лишили полномочий из-за взятки

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области досрочно прекратила полномочия судьи Юлии Добрыниной, которая подозревается в получении взятки за содействие бизнесмену Владимиру Зубкову, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

По данным суда, квалификационная коллегия судей Волгоградской области утвердила заключение комиссии по результатам проверки в отношении Добрыниной, передает РИА «Новости».

«Решением Квалификационной коллегии судей Волгоградской области за совершение указанного дисциплинарного проступка, повлекшего умаление авторитета судебной власти, на судью, председателя Дзержинского районного суда г. Волгограда Добрынину Ю.В. наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий, с лишением квалификационного класса», – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что проступок Добрыниной заключается в непроцессульном общении с неучастником процесса по гражданскому делу, также судья нарушила законы о статусе судей, о противодействии коррупции и Кодекс судейской этики.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении Добрыниной.

По данным следствия, Добрынина запросила у супруги Зубкова 2,5 млн рублей. Она пообещала передать их экспертам, чтобы получить нужное предпринимателю заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, следующая встреча проходила под контролем оперативников.