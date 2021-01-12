Диетолог назвала опасные последствия дробного питания

Между приемами пищи необходимо делать промежутки от трех часов, иначе даже простое яблоко в качестве перекуса может стать причиной развития сахарного диабета, рассказала врач-диетолог Анна Коробкина.

«Кусочничество – плохая привычка, когда организм вынужден все время вырабатывать инсулин. Позавтракали, через час приехали на работу и решили даже яблочко съесть. Потом через некоторое время еще кофе с печеньками вместе с коллегами. Потом обед – и еще что-то пожевали и так далее. Получается, мы перекусываем почти каждый час», – рассказала «Ридусу» доктор.

По ее словам, такая ситуация со временем приводит к тому, что у человека развивается сахарный диабет: в крови постоянно повышается уровень глюкозы, и организм вынужден выделять инсулин, чтобы держать нормальное содержание глюкозы в крови.

Коробкина отметила, что между приемами пищи необходимо делать промежутки от трех часов и более, чтобы уровень глюкозы оставался стабильным. Также врач рекомендовала внимательно следить за составом употребляемых продуктов и искать те, в которых нет сахара.

«Популярное суждение, что питаться нужно понемногу, но часто, рождает вопрос. А насколько часто? Оптимальный вариант – от трех до пяти часов, сейчас даже больше склоняются к интервалу в четыре-пять часов. Дробное питание строится на принципе, когда уровень глюкозы поднимается, вырабатывается инсулин, он начинает плавно снижаться, выделяет энергию все это время, и вот это происходит в течение трех-пяти часов. Вот два часа – это уже мало», – уточнила она.

Ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что людям необходимо помнить о режиме питания в период новогодних праздников и следить за свежестью продуктов.