Мальта раскрыла имена владельцев «золотых паспортов» из России

Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы «золотых паспортов» для жителей других стран, в том числе России, инвестирующих в экономику островного государства.

Мальтийское гражданство по этой программе в 2019 году получили более 3 тыс. человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России, передает РБК.

Отмечается, что в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора «Русэнергосбыта» Андрея Зиновьева, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова и других.

Напомним, программа выдачи «золотых паспортов» действует на Мальте с конца 2013 года.

Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы выполнившие следующие условия: взнос 650 тыс. евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тыс. евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тыс. евро. Также имелся вариант вложений 150 тыс. евро в государственные ценные бумаги.

В октябре 2020 года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы.

Напомним, в октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты, касающееся их программ по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, которые также называют «золотыми паспортами».