Мальта раскрыла имена владельцев «золотых паспортов» из России

Взгляд
12 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Армению и Азербайджан помирит дорога в Россию

Лидеры России, Армении и Азербайджана встретились в трехстороннем формате kremlin.ru
В понедельник в Москве состоялись переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны должны были уточнить пункты соглашения о прекращении огня от 9 ноября, завершившего вторую карабахскую войну, а также решить, как дальше будет жить Южный Кавказ. Кое-что сделать действительно удалось. Подробности...
Перейти в раздел…

Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
Перейти в раздел…

Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

На Кубе теперь новая политическая система с новым президентом и собственная «перестройка» на манер советской Artur Widak/Global Look Press
Госдепартамент США вернул Кубу в список «стран – спонсоров терроризма», откуда ее в свое время исключил Барак Обама. У Трампа для столь скандального шага есть свои резоны – это своего рода «задел» для возможного реванша на выборах 2024 года. Но перечень могут пополнить еще и за счет России – к этому призывали и республиканцы, и демократы. Что это означает для Гаваны и Москвы? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Что будет с Донбассом в 2021 году

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Полиция попросит об аресте водителя врезавшегося в военную колонну самосвала
    Водитель самосвала не признал вину в ДТП с военными автобусами на Новой Риге Россиянам пообещали «иссиня-черные» морозы Взрыв метеорита над Камчаткой попал на видео Мальта раскрыла имена владельцев «золотых паспортов» из России
    Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру В Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
    Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний В центре Москвы женщина-водитель такси напала на пассажира Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал о конфликте с полицией

    Главная тема


    Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

    Чудо на кукурузном поле


    Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым

    «реальная угроза»


    В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России

    антиукраинские санкции


    Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины

    Видео

    цензура и демократия


    Twitter столкнул Навального с либералами

    американские ценности


    Изгнание Трампа из соцсетей будет иметь для США большие последствия

    обход санкций


    Германия взялась за защиту «Северного потока – 2» от ЕС

    трасса «Москва – Казань»


    Транспортный мегапроект даст путь к богатству внутренних регионов России

    Центральная Азия


    Байден нашел новую точку давления на Россию

    ужесточение законодательства


    Арсений Гончуков: Интернет-гиганты – новые враги государств

    новый формат


    Владимир Можегов: Игры в демократию кончились

    информационная ломка


    Геворг Мирзаян: Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?

    Мальта раскрыла имена владельцев «золотых паспортов» из России

    12 января 2021, 10:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    Правительство Мальты опубликовало список участников государственной программы «золотых паспортов» для жителей других стран, в том числе России, инвестирующих в экономику островного государства.

    Мальтийское гражданство по этой программе в 2019 году получили более 3 тыс. человек, из которых не менее 300 являются гражданами стран бывшего СССР, в том числе России, передает РБК.

    Отмечается, что в список вошли полные тезки ряда российских бизнесменов: основателя сети магазинов «Петрович» Андриана Мельникова, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексея, гендиректора «Русэнергосбыта» Андрея Зиновьева, совладельца «Валента Фарм» Антона Стрекалова и других.

    Напомним, программа выдачи «золотых паспортов» действует на Мальте с конца 2013 года.

    Изначально на гражданство могли претендовать инвесторы выполнившие следующие условия: взнос 650 тыс. евро в национальный инвестиционный фонд, покупка недвижимости на сумму от 350 тыс. евро или аренда не менее чем на пять лет по ставке 16 тыс. евро. Также имелся вариант вложений 150 тыс. евро в государственные ценные бумаги.

    В октябре 2020 года условия получения документов ужесточили. Теперь для этого необходимо провести один-три года в статусе резидента, причем претендентов будут тщательно проверять юристы.

    Напомним, в октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты, касающееся их программ по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, которые также называют «золотыми паспортами».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •