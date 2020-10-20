ЕК начала проверку в отношении Кипра и Мальты за выдачу «золотых паспортов»

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против Кипра и Мальты, касающееся их программ по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, которые также называют «золотыми паспортами».

«Еврокомиссия открывает процедуру устранения нарушений против Кипра и Мальты за «продажу» гражданства ЕС», – говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе, передает ТАСС.

Отмечается, что ЕК направила официальное уведомление властям этих стран о начале расследования.

Еврокомиссия считает, что предоставление этими государствами своего гражданства (и тем самым – гражданства ЕС) в обмен на инвестиции «является несовместимым с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в ст. 4 (3) Договора о Европейском союзе».

«Это также подрывает целостность статуса гражданства ЕС, предусмотренного в ст. 20 Договора о функционировании Европейского союза. Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства ЕС за заранее определенные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с заинтересованными государствами-членами подрывает сущность гражданства ЕС», – подчеркивает ЕК.

Кроме того, ЕК пояснила, что у властей Кипра и Мальты есть два месяца на ответ Брюсселю.

«Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу», – заключила ЕК.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в январе 2019 года ЕК в своем докладе посетовала, что слабое взаимодействие стран ЕС по вопросу «золотых виз» ставит под угрозу безопасность и дает возможность иностранцам отмывать деньги и уклоняться от налогов. При этом выдача «золотых виз» не регулируется на уровне Брюсселя.

Несмотря на все упреки ЕК, такие страны, как Болгария, Кипр и Мальта, по-прежнему готовы сделать своими гражданами иностранцев, инвестировавших от 800 тыс. до 2 млн евро.