Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

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История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

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Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
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            Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

            Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде Депардье   21 мая 2019, 22:47
            Фото: Станислав Красильников/ТАСС
            Текст: Алексей Нечаев

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            Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции?

            Молдавскому государству удалось крайне выгодно продать свой паспорт. Как сообщила компания Henley & Partners, выступившая в роли разработчика госпрограммы «Гражданство в обмен на инвестиции», во вторник завершился первый такой процесс в истории Молдавии.

            Программа обещает гражданство в обмен на безвозвратный взнос в государственный инвестиционный фонд. Сумма для одного заявителя варьируется от 135 тыс. до 190 тыс. евро (для семьи из пяти и более человек). А главным преимуществом остается то, что молдавский паспорт позволяет свободно въезжать в 121 страну мира, включая Шенген, ЕС и СНГ, напоминает во вторник «Коммерсант».

            Стоит отметить, что Кишинев на этом направлении не стал первопроходцем. Программы «золотых виз» успешно реализуются во многих странах – от Карибского бассейна до Евросоюза. Правда, на Западе наметился обратный тренд – такая практика порицается руководством ЕС и рядом неправительственных организаций.

            В январе Еврокомиссия в своем докладе посетовала, что слабое взаимодействие стран ЕС по вопросу «золотых виз» ставит под угрозу безопасность и дает возможность иностранцам отмывать деньги и уклоняться от налогов. При этом выдача «золотых виз» не регулируется на уровне Брюсселя.

            Несмотря на все эти упреки Еврокомиссии, такие страны, как Болгария, Кипр и Мальта, по-прежнему готовы сделать своими гражданами иностранцев, инвестировавших от 800 тыс. до 2 млн евро, а австрийское гражданство можно получить, инвестировав до 10 млн евро в промышленность или до 2 млн евро в культуру, спорт или образование страны.

            Лидерами по раздаче «золотых виз» остаются Испания, Венгрия и Португалия, которые благодаря этим программам заработали порядка 25 млрд евро. Среди россиян наибольшей популярностью еще недавно пользовалась Латвия, чей вид на жительство за 2010–2017 годы получили 12 097 человек, а также Греция, Венгрия, Испания и Британия.

            На этом фоне пока остается невысоким интерес к российскому гражданству со стороны жителей дальнего зарубежья. На него претендуют не только по политическим причинам (как в случае с Джеффри Монсоном или Стивеном Сигалом), но и по экономическим – как в случае с Жераром Депардье. Напомним, что выдающийся французский актер, дабы уклониться от угрозы резкого роста налогов во Франции, в январе 2013 года получил российский паспорт. Не пора ли России пойти дальше по этому пути?

            Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал подобную практику «уделом государств другого типа», к которым Россия не относится.

            «Мы не должны торговать гражданством. У нас, слава богу, есть чем торговать,

            – сказал Климов. – А заслуженные люди, которые хотели бы стать гражданами России, успешно решают этот вопрос».

            С ним согласен и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Это не российская история. Национальная экономика России сегодня действует достаточно эффективно, чтобы не делать бизнес на гражданстве. Вообще такой коммерческий подход противоречит нашим традициям и нашему пониманию гражданства», – заявил парламентарий газете ВЗГЛЯД.

            «Молдавия, увы, сегодня характеризуется крайне непростым состоянием экономики и их можно понять. Но ставить такой вопрос по отношению к нам – это просто смешно и недостойно России. Потому нельзя торговать нашим паспортом и превращать его в предмет коммерческих операций», – подчеркнул Слуцкий.

            А вот телеведущий Владимир Соловьев не исключает, что дело до этого дойдет, но только в далеком будущем.

            «Продающая гражданство Молдавия выглядит, конечно, забавно. В целом это здравая идея, и для ряда стран Европы это норма, пусть борются за инвестиции как умеют. Но России, конечно, по такому пути идти не надо», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

            «Нам для начала нужно разобраться с тем обещанием, которое мы дали жителям ЛДНР и Украины, да и вообще нужно дать всем бывшим гражданам СССР такое обещание, обеспечив им возможность получения российского гражданства без отказа от своего. И уже только потом можно подумать об инвесторах, если им это будет нужно», – пояснил Соловьев.

            Однако президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов идею выдавать паспорта в обмен на инвестиции считает очень перспективной. «Гипотетически это может быть интересно гражданам США, Франции, Германии, Швейцарии, где высок процент по персональным налогам», – уверен он.

            «У России есть важное преимущество. Наш Минфин подписал с рядом стран соглашения о ликвидации двойного налогообложения, при этом российская резидентура привлекательна невысокими персональными налогами – 13%, и корпоративными налогами, которые в ЕС значительно выше. И сейчас в условиях деофшоризации важно даже не то, чье у вас гражданство, а то, где вы платите налоги», – сказал Абзалов газете ВЗГЛЯД.

            «Евросоюз сейчас пытается зарубить процедуры получения инвестиционного гражданства, особенно в странах с дешевой резидентурой – это Мальта, Греция, и в Прибалтике, а также в ряде других стран. Кроме того, процедуру получения инвестиционного гражданства вместе с видом на жительство критикуют в Великобритании, что мы недавно наблюдали на примере Абрамовича», – напомнил эксперт.

            По словам эксперта, инвестиционное гражданство предполагает либо финансирование государственных фондов, либо вложения в недвижимость. Правда, можно вспомнить пример экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который вложился в недвижимость в Латвии, но вид на жительство так и не получил.

            «Также может быть схема, предполагающая прямое инвестирование в экономику страны – например, открытие своего бизнеса и создание рабочих мест», – продолжил собеседник.

            «В целом же инвестиционное гражданство может быть перспективной темой для России, но только в том случае, если правильно прописать механизмы инвестирования и добиться предсказуемости системы налогообложения. В случае с Россией сумма взноса может быть от 1 млн долларов. 100–200 тыс. долларов – это ценник для Молдавии и стран Прибалтики», – резюмировал Абзалов.

            Стоит отметить, что идея продажи паспортов уже не раз витала и среди российских политиков, но решение пока не принято. В России и ранее обсуждалась возможность предоставления инвесторам гражданства в упрощенном порядке. В 2014 году Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление, но оно касалось лишь некоторых видов экономической деятельности.

            В 2017 году по инициативе Владимира Путина в закон «О гражданстве» внесены правки, упрощающие для иностранцев получение гражданства. Была даже названа конкретная «цена вопроса» – 10 млн долларов, однако речь шла лишь об инвестициях в развитие такого сложного региона, как Дальний Восток, а не в российскую экономику в целом.


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