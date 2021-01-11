В Совфеде заявили о попытках демократов убрать Трампа с политической арены

Штурм Капитолия с внешнеполитической точки зрения стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян, констатировав серьезный внутренний раскол в американском обществе.

«События в Вашингтоне приведут к еще большей радикализации демократов – началась массовая охота на республиканских ведьм, по полной программе отыгрываются на уходящем Трампе – его лишили слова в соцсетях, а теперь подводят под импичмент. С внешнеполитической точки зрения штурм Капитолия стал концом американских претензий на глобальное моральное доминирование. Эти события – логичное следствие даже не фальсификации выборов, а того серьезного внутреннего раскола, который произошел в американском обществе», – заявил политолог Геворг Мирзаян.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил мнение о том, что избирательная система США дает слишком много возможностей для манипуляций и махинаций. «Многие американцы считают, что итоги выборов украли. Народную волю перечеркнули в угоду масс-медиа и части либерального истеблишмента. Это вызвало недовольство избирателей и вылилось в протестную акцию в Капитолии», – отметил он.

Эксперт также прокомментировал заявление лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконела, который призвал начать «сильные реформы избирательной системы под руководством государства» и подверг критике оппонентов за использование двойных стандартов. «В заявлении лидера республиканского большинства в Сенате однозначно идет речь о признании республиканцами множества нарушений на выборах, я убежден, что демократы его проигнорируют и по факту своего превосходства в Сенате и Конгрессе продолжат монополизацию политической систе», – прогнозирует эксперт.

Замдиректора Института истории и политики, кандидат исторических наук, эксперт НОМ Владимир Шаповалов считает, что в ситуации, когда вслед за сомнительными результатами выборов последовала попытка со стороны сторонников Трампа сорвать подведение итогов голосования путем захвата Капитолия, позиция сенатора Макконнелла является попыткой снижения напряженности и восстановления политической стабильности. «Чистота избирательного процесса и легитимность результатов выборов приносятся в жертву целесообразности сохранения гражданского мира. Однако эта позиция части республиканского истеблишмента, по всей вероятности, не приведет к завершению конфликта. Противоречия в позициях сторон слишком сильны», – указал Шаповалов.

В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло указал, что лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел не отказывается от продолжения борьбы. «Неслучайно за его отказ ввести против России очередной пакет санкций его назвали «московский Митч». Также известна его непримиримая позиция по отношению к фейкам – даже если фейки направлены против таких соперников Соединенных Штатов, как Россия и Китай. Надо, по мнению Макконнелла, «зафиксировать убытки», сделать выводы и готовиться к новым выборам: промежуточным в Конгресс – через два года, президентским – через четыре года», – отметил Манойло.

Профессор Высшей школы экономики Александр Домрин отметил, что крайнее раздражение прошедшими выборами можно было прогнозировать. «Я работал в исследовательской службе Конгресса и ни в каких фантастических фильмах не мог предполагать, что кто-то будет при моей жизни штурмовать Конгресс. Я всегда считал, что США как автор «цветных революций» не подвергнется их влиянию. Но, как сказано в Библии, кто сеет ветер, тот пожнет бурю. То, что происходит в США на протяжении последних четырех лет, вызывает крайнее разочарование. Отказ от базисных, краеугольных достоинств американской цивилизации – вот что мы видим в последнее время. Но американская избирательная система США реформироваться не будет. Если демократы, согласно этой американской избирательной системе, пришли в Белый дом, зачем же им эту систему реформировать?» – заявил Домрин.

Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.

В самом Конгрессе до срыва работы развернулись масштабные споры. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел выступил с неоднозначным заявлением, в котором призвал начать «сильные реформы избирательной системы под руководством государства». «Мы потратили четыре года на осуждение постыдных нападок демократов на законность выборов президента Трампа. Так что смотрите, двойных стандартов быть не может: СМИ, которые сегодня возмущены, потратили четыре года на поддержку и подстрекательство демократов в атаках на наши институты после того, как они проиграли», – заявил он.