Иран планирует закупить у России или Китая 2 млн доз вакцины от коронавируса

Иран планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса у России, Китая или Индии до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта, сообщил президент Медицинского совета исламской республики Мохаммад Реза Зафарганди.

«Вакцина против коронавируса, произведенная в Иране, более надежна, чем многие зарубежные вакцины, но, поскольку для ее производства требуется время, министерство здравоохранения и медицинского образования закупит около 2 млн доз вакцин у Индии, Китая или России до нового иранского года (начинается 21 марта 2021 года)», – цитирует Зафарганди агентство IRNA.

Как отметил президент медицинского совета, Тегеран никогда не рассматривал вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna из-за их высоких цен и проблем с транспортировкой, но допускает закупку препарата от AstraZeneca у России, Китая или Индии, сотрудничающих с компанией.

В ноябре иранские ученые начали испытания собственных двух вакцин от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в республике COVID-19 заболели 1,29 млн человек, из них умерли более 56 тыс.