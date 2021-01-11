Эксперты оценили предложение ужесточить наказание за нарушение ПДД

Автоэксперты поддержали предложение Минюста и МВД ввести в КоАП нормы о лишении водителей прав за три грубых нарушения ПДД в течение года, особенно за проезд на красный свет и пьяное вождение при перевозке детей.

«На самом деле действительно за такие серьезные нарушения, как проезд на красный свет или выезд на «встречку», нужно ужесточать ПДД. Я считаю, что за повторное (нарушение) нужно рассмотреть какой-то переходный период, чтобы не сразу лишать (водительских прав), но в любом случае, да, надо ужесточать ПДД, потому что это серьезные нарушения, которые, к сожалению, могут привести к смертям», – сказал РИА «Новости» координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

По его мнению, за первое и второе нарушение водителей следует штрафовать, а уже за третье – лишать прав. Важно также, чтобы новые наказания применялись ко всем водителям без исключения, сказал Орел. «Как всегда еще необходимо, чтобы была неотвратимость наказания, чтобы не только обычных водителей троллейбусов лишали прав, но и любых персонажей, с любыми удостоверениями», – подчеркнул автоэксперт.

В свою очередь директор национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев также предлагает обратить внимание, что такой пункт, как выезд на полосу встречного движения, зимой в регионах может часто нарушаться из-за плохо почищенных дорог.

«Сомнения вызывает выезд на полосу встречного движения. Представьте – сейчас зима, поставьте камеры, и, я думаю, что каждый десятый будет где-то выезжать (за разметку). Разметка по стране не такая, как в Москве. Надо понимать, как в Москве чистят дороги и как, допустим, в Краснодаре, там разметку вообще не видно», – отметил он.

Ужесточение наказания за проезд на красный свет он считает абсолютно оправданным. Канаев также напомнил, что «человек в состоянии алкогольного опьянения за рулем в принципе опасен».

Ранее СМИ сообщили, что российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Соответствующую норму министерство юстиции планирует добавить в проект нового КоАП. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя эти сообщения, сказал газете ВЗГЛЯД, что без грубейшего конституционного нарушения равенства реализовать идею лишать водителей, которые трижды грубо нарушили ПДД в течение года, невозможно.