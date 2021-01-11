Россия получила образец британского штамма коронавируса

У Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» есть образец выявленного в Великобритании штамма коронавируса, он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи не получал образца «британского» штамма коронавируса.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у одного россиянина, вернувшегося из Великобритании, выявили «британский» штамм коронавируса.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. 4 января премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Британию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.