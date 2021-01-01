На американском ТВ допустили ошибку в написании России в анонсе матча молодежного ЧМ

Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина. Глава государства пожелал россиянам, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету.

Новогоднее обращение главы государства первыми из россиян увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где Новый год наступает в 15.00 мск. В 16.00 по московскому времени праздник приходит к жителям Северо-Курильска, Магадана, Южно-Сахалинска, еще спустя час Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке. В Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите Новый год наступит в 18.00 мск, а в Братске, Иркутске и Улан-Удэ – в 19.00 мск, передает РИА «Новости».



«Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в Лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда», – сказал Путин.

«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то – с горькими утратами близких, любимых людей», – отметил президент.

Он подчеркнул, что 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами.



Уходящий год, отметил Путин, удалось пройти достойно. «Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Эти ценности – мужество, отзывчивость и милосердие – в наших сердцах, в нашем характере и поступках», – подчеркнул глава государства.



Путин напомнил, что 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг – с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы», – добавил президент.



Упомянул в новогоднем обращении Путин и пандемию нового коронавируса, с которой в 2020 году столкнулся мир. «Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания», – сказал он.



«Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети – еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел – масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых», – добавил он.

«Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность, это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь – и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии ХХI века», – сказал президент.



Путин напомнил, что эпидемия пока полностью не отступила и не все встречают праздник за новогодним столом. «Еще много людей в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», – сказал российский лидер.

Он выразил уверенность, что с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи и сотрудники экстренных служб, российские военнослужащие в горячих точках за рубежом, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота.



«Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими; с надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год, загадать сокровенные желания», – продолжил президент.

«Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей», – обратился Путин к гражданам, пожелав всем крепкого здоровья, веры, надежды, любви и счастья.

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