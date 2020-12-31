Российские хоккеисты в овертайме победили шведов на молодежном ЧМ

Сборная России по хоккею в овертайме победила команду Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, проходящего в канадском Эдмонтоне.

В составе сборной России голами отметились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20), Кирилл Кирсанов (50) и Марат Хуснутдинов (64). За шведов отличились Арвид Костмар (15), Александр Хольц (36), Ноэль Гунлер (60). Амиров также забил на первой минуте матча, однако его гол был отменен из-за блокировки вратаря сборной Швеции со стороны капитана россиян Василия Подколзина. Из-за травмы игру пропустил форвард сборной России Егор Чинахов, передает ТАСС.

Сборная Швеции прервала свою рекордную серию побед на групповых этапах молодежного чемпионата мира, которая составляла 54 матча. Проигрыш россиянам стал первым за 14 лет – 31 декабря 2006 года команда уступила сборной США в овертайме (2:3).

По итогам группового этапа сборная России набрала 9 очков и заняла первое место в группе B. Команды Швеции и США имеют по 6 очков и в заключительном матче группового турнира 1 января сыграют между собой. Победивший в основное время коллектив догонит россиян по очкам, но уступит по личным встречам. Вечером 31 декабря последнюю путевку в четвертьфинал разыграют сборные Чехии (3 очка) и Австрии (0).

Ранее в плей-офф вышли сборные Канады, Финляндии, Словакии и Германии, представляющие группу A. Команда Игоря Ларионова в четвертьфинале молодежного чемпионата мира сыграет со словаками, матч пройдет 2 либо 3 января.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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