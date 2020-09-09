Стало известно об обещании Пашаева обеспечить Ефремову минимальное наказание

Адвокат Эльман Пашаев обещал актеру Михаилу Ефремову добиться для него минимального наказания, которое либо не связано с лишением свободы, либо заключается в отбывании срока в колонии-поселении, сообщил источник.

«Как выяснилось, Пашаев обещал ему мягкое наказание – либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время. Именно поэтому Михаил придерживался линии защиты, предложенной его адвокатом», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не знает, сколько стоили услуги Пашаева, однако, по его словам, но «это далеко не один миллион рублей». «Близкие Ефремова даже не знают, как и откуда у него появился этот защитник», – пояснил источник.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

Нет, слишком жестокий

Нет, слишком мягкий

Затрудняюсь ответить



Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД