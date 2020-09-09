Саакашвили представил план изменений в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал «Девять шагов к справедливости», которые он намерен реализовать в случае прихода к власти в Грузии.

Так, экс-глава государства намерен сделать полицию полностью деполитизированной, чтобы от МВД не зависела ни сама патрульная полиция, ни криминальная милиция, ни спецназ. Руководитель полиции будет выбираться «из кандидатов от гражданского сектора и не только большинством голосов парламента, но и соглашением не менее одной трети оппозиции», говорится в заявлении Саакашвили в Facebook.

«Прокуратура будет разделена на два учреждения: будет создана Генеральная прокуратура и прокуратура, которые не будут подчиняться ни чьим-либо отношениям», – написал экс-президент.

Вместе с тем, председателя парламентского комитета по правам человека будет избран от оппозиции.

Саакашвили также предлагает упразднить Службу госбезопасности, которая, по мнению экс-президента использовалась госорганами в политических целях.

Так называемый ключ слушания, по словам Саакашвили, будет передан независимому суду и общественному защитнику с полной и неограниченной функцией мониторинга этой функции.

Кроме того, предлагается отменить финансовую полицию. «Нам не нужна власть, оружие, правоохранительная структура для свободных предпринимателей и бизнесменов. Большая часть экономических и налоговых преступлений будет оформлена, а оставшихся посадят в виде задержания и в качестве наказания», – пояснил Саакашвили.

Бюро судебной экспертизы предполагается сформировать как действительно независимое агентство. Глава бюро будет назначен из гражданского сектора, его также должна одобрить оппозиция.

«Судебную реформу следует проводить широким политическим консенсусом, а не только правящей силой, но и парламентским большинством», – добавил Саакашвили.

Напомним, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Саакашвили в понедельник выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября.

Гражданин Украины Саакашвили на родине заочно осужден на три и щесть лет лишения свободы.

В случае возвращения на родину с Украины Саакашвили будет взят под стражу, как заявила министр юстиции Теа Цулукиани.