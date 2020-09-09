Число уволенных по утрате доверия чиновников в России утроилось

В три раза выросло число увольнений российских чиновников по формулировке «в связи с утратой доверия», сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Количество лиц, уволенных по инициативе прокуроров в связи с утратой доверия за совершение коррупционных нарушений, за последние несколько лет возросло в три раза. Так, если в 2016 году это стало основанием для увольнения 383 чиновников, то в прошлом году уже 1150», – заявил Краснов в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что увольнение с такой формулировкой – самый строгий вид дисциплинарного взыскания. Основанием для него могут стать грубые коррупционные нарушения, в том числе «умышленное сокрытие сведений об имуществе, доходах и расходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов».

Краснов добавил, что за полгода в России были поданы иски на 1,9 млрд рублей по возмещению ущерба от коррупции, но удалось вернуть только 47 млн рублей.

«Если с предъявлением исков о возмещении ущерба и их результативностью дела обстоят относительно неплохо, то правильно организовать надзор за соответствующими органами, прежде всего за судебными приставами, чтобы добиться максимально полного взыскания сумм по удовлетворенным судами искам, удается не всем прокурорам», – указал глава ведомства.

При этом за первые полгода, благодаря внесудебным мерам, прокурорам удалось вернуть в бюджет 380,6 млн рублей.

Краснов отметил, что в России с каждым годом регистрируется все больше преступлений коррупционной направленности, чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ.

Вместе с тем доля коррупционной преступности в общей массе преступлений почти всегда неизменна. С 2018 по 2019 год она составляла 1,5%, за первые полгода 2020 года показатель поднялся до 1,9%.

«Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что не стоит трактовать эту тенденцию исключительно как ухудшение ситуации с коррупционной преступностью, усиление тяжести последствий преступных деяний. В большей степени она свидетельствует о выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств», – указал Краснов.

Также Генпрокуратуре удалось добиться ареста в иностранных банках 350 млн долларов, похищенных в России.

«За шесть месяцев в компетентные органы иностранных государств, преимущественно в Латвию, Эстонию, Кипр и Швейцарию, направлено 65 запросов о правовой помощи по уголовным делам, связанным с выявлением и арестом имущества, полученного преступным путем. Исполнено 39 из них, что почти в два раза больше, чем в прошлом полугодии. По нашим запросам под арестом на счетах иностранных банков остается более 350 млн долларов, а также 18 объектов недвижимости», – указал генпрокурор.

За последние семь лет у российских чиновников были изъяты «серые» активы на общую сумму 9,4 млрд рублей, добавил Краснов.

«В суды направлено более 200 исковых заявлений на сумму, превышающую 38 млрд рублей. К настоящему времени судами удовлетворено 118 исковых заявлений на совокупную стоимость имущества 34,5 млрд рублей... Пока же взыскано в доход государства активов на 9,4 млрд рублей. Это самые разнообразные виды имущества, чаще всего: дома, квартиры и автомобили», – отметил он.

В декабре 2018 года Генпрокуратура сообщала, что типичный российский коррупционер – это 40-летний обеспеченный мужчина, он общителен, целеустремлен, и желает «жить еще лучше», чем живет сейчас.