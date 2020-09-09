Песков счел «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

Разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии после визита в Москву лидера республики Александра Лукашенко являются «абсурдной чушью», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита», это «абсолютная чушь», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что визит Лукашенко в Москву «важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия».

«Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

По его словам, каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства, всегда находятся на повестке дня во время общения двух презентов.

«И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты», – добавил Песков.

Также, по его словам, ФСБ будет анализировать материалы по блогеру Алексею Навальному, переданные Лукашенко, и сделает выводы об их ценности.

«Это прерогатива специальных служб, в данном случае, ФСБ (...) Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства. Это не дело Кремля - анализировать такие специальные материалы», – сказал пресс-секретарь.

Вместе с тем Песков заявил, что исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность. Кремль исходит из того, что «в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Лукашенко сказал «последнее прощай» объединению с Россией.