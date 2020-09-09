Белорусская оппозиция назвала причину задержания Знака

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак задержан в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти, сообщила пресс-служба КС.

«Задержан член президиума Координационного совета Максим Знак... Утром 9 сентября Максим Знак успел сообщить, что в штаб Виктора Бабарико пришли люди в масках. С этого момента связи с Максимом нет», – говорится сообщение КС в Telegram.

По информации адвоката Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет в рамках уголовного дела против Координационного совета «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Отмечается, что в квартире Знака планируют провести обыск. Ранее он проходил по делу, возбужденному против КС оппозиции, как свидетель, однако в настоящее время его правовой статус неизвестен.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь. В секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала власти республики немедленно освободить задержанного Знака и других белорусских активистов.

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