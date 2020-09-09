Лукашенко пообещал вступить в войну ради России

Белоруссия вступит в войну в том случае, если страны Запада проявят агрессию по отношению к России, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Белоруссию или рядом с Белоруссией, а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве – Запад <...>, белорусская армия – 65 тыс. штыков – вступает в войну», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Глава государства добавил, что по плану российская группировка, «которая нас поддерживает, она с нами отражает агрессию на западном направлении».

Также Лукашенко отметил, что может с президентом России Владимиром Путиным «по-мужски собачиться по любым вопросам, но оборона и безопасность – это святое».

«Мы принимаем решения и многие из них не реализуем. Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны. Дошли до абсурда. Вот мы из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и президенты двух стран», – сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия усилила охрану государственной границы по всем направлениям, кроме России.

Также президент заявлял, что Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но для начала нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД