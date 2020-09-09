Эксперт: Кобзеву удалось решить главные проблемы Иркутской области

«Всего за восемь месяцев Кобзев решил несколько самых актуальных для региона проблем и тем самым заслужил доверие федерального центра», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги беседы Владимира Путина с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым.

«Вчерашнее совещание по видеоконференцсвязи у президента подтвердило несколько важных вещей, – сказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. – Во-первых, высокую степень доверия к Игорю Кобзеву со стороны федерального центра. Ему удалось за восемь месяцев сделать то, что не удавалось никому из его предшественников в течение нескольких десятилетий. Речь идет о привлечении в регион средств для реализации федеральных программ».

«Во-вторых, Кобзев решил несколько самых актуальных для области проблем. Среди них – экологические, связанные со сплошными вырубками на Байкале; вопрос с РЖД по вырубкам вдоль Транссиба; и экологические вопросы по Усольскому химкомбинату. Со всем этим врио губернатора Иркутской области успешно разобрался», – отметил Гусев.

«Также важна работа по ликвидации последствий наводнений 2019 года, и не только в городе Тулун. Кобзев подошел к проблеме системно: последствия стихийного бедствия будут ликвидированы и одновременно строятся защитные сооружения в других районах Иркутской области, чтобы ситуация с подтоплениями не повторилась», – подчеркнул эксперт.

«Поэтому, думаю, 13 сентября на выборах губернатора Иркутской области Кобзева ждет победа. После коронавируса политические технологии немного изменились. Главным запросом избирателей стали реальные действия кандидатов, а не лозунги. Если Кобзев продолжит столь же эффективно соответствовать этому запросу, думаю, он победит без проблем», – заключил Дмитрий Гусев.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по видеоконференцсвязи, посвященное восстановлению пострадавших от наводнения 2019 года районов Иркутской области.

Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев отчитался о проделанной работе и ходе реализации оставшихся по плану работ, а президент в очередной раз высоко оценил деятельность руководителя региона.

По словам Путина, 26 млрд рублей, выделенных федеральным центром на восстановление почти восьми тысяч жилых помещений распределены среди пострадавших жильцов практически полностью – 92% сертификатов на строительство и покупку нового жилья уже распределены. В 65% помещений завершен требуемый капитальный ремонт.

Целый ряд стратегических социальных объектов уже готов – 1 сентября в Тулуне открылась школа на 1275 мест, благоустроена центральная улица, свои двери открывает новое инфекционное отделение городской больницы. В Нижнеудинске завершен капитальный ремонт районной больницы. Дополнительно поддержку получили более 400 семей, которые ранее не были признаны пострадавшими.

«Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно. Но у нынешнего [врио] главы региона [Игоря Кобзева] команда сильная, и, я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме», – подчеркнул президент.

Напомним, ранее Кобзев представил предвыборную программу в качестве кандидата на пост руководителя региона. Основной упор врио губернатора решил сделать на том, что жителям региона необходимо обеспечить принципиально новый уровень жизни.