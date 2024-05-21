  • Новость часаМинобороны объявило о начале учений с нестратегическим ядерным оружием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда Запад избавится от Зеленского
    В Финляндии задумались переходе на европейскую ширину колеи железных дорог
    Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
    Украинцев лишили более 17 млн книг на русском языке
    В ООН не смогли объяснить замалчивание ударов ВСУ по жителям Белгорода
    Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали
    Курс доллара упал ниже 90 рублей
    В Якутии на реке Лене затонули два теплохода
    Госдума одобрила проект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    30 комментариев
    21 мая 2024, 19:28 • Новости дня

    СК установил всех погибших при обрушении дома в Белгороде из-за обстрела ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установлены все жертвы обрушения жилого дома в Белгороде после обстрела украинских военных, сообщил Следственный комитет России во вторник.

    При попадании снаряда ВСУ в жилой дом в Белгороде погибли 17 человек, 19 получили ранения, установлены личности всех погибших, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В рамках дела проведены генетические и другие экспертизы, по их итогам удалось установить личности жертв теракта. Расследование продолжается.

    В Белгороде из-за украинского обстрела 12 мая произошло частичное обрушение жилого дома.

    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

    Коментарии (27)
    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

    Коментарии (7)
    21 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Отчисленного из МГУ за сбор денег для ВСУ студента собрались депортировать

    Tекст: Антон Антонов

    Удовлетворено ходатайство о помещении украинского студента Сергея Гулько в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации, сообщил Троицкий суд Москвы.

    Гулько может обжаловать решение суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прежде суд четыре раза выносил решение об административном аресте Гулько за посты в соцсетях и отказ предъявить полиции паспорт. Гулько – гражданин Украины, получить российское гражданство он не пытался.

    Напомним, факультет фундаментальной медицины МГУ сообщил, что Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для вооруженных сил Украины, отчислен с факультета.

    Коментарии (43)
    21 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Для ООН Владимир Зеленский остается главой украинского государства, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сказал, что Зеленский – это тот человек, к которому обращается генсек, когда требуется поговорить с украинским лидером, передает РИА «Новости».

    Напомним, в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    Коментарии (29)
    21 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    Медведев предупредил «нейтральные» страны о рисках участия в саммите по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Некоторые «нейтральные» страны вынуждены откликаться на приглашение участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, однако участие в таком одиозном мероприятии означает отказ от равноудаленной позиции и переход на сторону бандеровского режима, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем англоязычном блоге в соцсети X написал, что «нейтральные» страны соглашаются участвовать в этом мероприятии, боясь испортить отношения с крупными игроками. Однако эти действия, по его словам, «будут должным образом оценены Россией». В будущем это непременно повлияет на двусторонние отношения, передает ТАСС слова Медведева.

    Кроме того, он отметил, что результаты конференции будут недействительными, поскольку мирные переговоры никогда не проводят только с одной стороной конфликта.

    Напомним, Индия ранее сообщила, что примет участие в запланированной в Швейцарии 15-16 июня конференции, посвященной Украине.

    Коментарии (10)
    21 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    Назначена дата начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

    Politico: ЕС намерен с 25 июня начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    В Евросоюзе намерены с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины, пишут европейское издание газеты Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

    По информации издания, страны – члены объединения намеревались начать переговоры еще в декабре 2023 года, однако решение откладывалось из-за позиции Венгрии, а также опасений, что вопрос расширения ЕС станет ключевым в предвыборный период. Напомним, выборы в Европарламент состоятся 6–9 июня, передает ТАСС.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Евросоюзу необходимо принять Украину в объединение в июне этого года.

    Коментарии (13)
    21 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно вопроса легитимности Зеленского

    Песков напомнил о позиции Путина касательно легитимности Зеленского
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Позицию Москвы касательно легитимности работы Владимира Зеленского на посту президента Украины четко озвучил российский лидер Владимир Путин, после 20 мая мнение Кремля остается прежним, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, позиция Москвы была изложена президентом России, все это четко слышали, она не изменилась, передает ТАСС.

    Накануне в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Ранее в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

    Коментарии (6)
    21 мая 2024, 12:26 • Новости дня
    Песков назвал причину «истеричных заявлений» Зеленского

    Песков: Зеленский выступает с истеричными заявлениями из-за ситуации на фронтах

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский и другие представители украинского руководства в последние дни выступают с заявлениями, иногда «скатываясь фактически в истерику», отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это связано с крайне неблагоприятным положением сил киевского режима на фронтах», – приводит его слова ТАСС.

    Как писали ранее британские СМИ, Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя.

    Также Песков отметил, что положение сил киевского режима на фронтах в настоящее время крайне неблагоприятное. Украинские военные, несмотря на обещанную им помощь, пребывают в тяжелой ситуации, констатировал представитель Кремля.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска

    Российские войска взяли под контроль 40% Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

    По его словам, ВС РФ постепенно выравнивают линию фронта в этом регионе.

    «Наши ребята контролируют порядка 40% города», – приводит его слова ТАСС.

    Ганчев отметил, что российские силы «глубоко вклинились в оборону» и смогли выбить врага, закрепив позиции. Основная часть северной части города, по его словам, уже полностью освобождена.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что город является стратегическим, поэтому украинские войска подтягивают «очень серьезные силы» и «пытаются контратаковать».

    Кроме того, российские войска, рассказал Ганчев, успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, где уже контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могли бы использовать для подтягивания резервов.

    Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва.

    Коментарии (4)
    20 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    Зеленский назвал цель проведения саммита по Украине в Швейцарии

    Зеленский назвал давление на Россию основной целью проведения «мирной» конференции в Швейцарии

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит по Украине в Швейцарии, на котором участники собираются обсудить так называемую украинскую формулу мира, нужен в первую очередь для политического давления на Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Еще одной целью конференции Зеленский назвал «привлечение большого числа стран, мирового большинства». Ключевыми вопросами он считает продовольственную и ядерную безопасность, а также обмен военнопленными.

    Зеленский заявил, что далее последуют «технические решения», планируется составить «план», который «передадут и представят на разных площадках России», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По версии Зеленского, переговоры с Россией после саммита можно будет вести по схеме «зерновой сделки». Как утверждает Зеленский, «зерновая сделка» сначала рассматривалась Украиной, Турцией и ООН, а затем трехстороннюю договоренность представили Москве. Зеленский рассчитывает, что после саммита Москве придется говорить с большинством стран мира, а не только с Украиной.

    Напомним, уже известно, что саммит в Швейцарии проигнорирует большинство стран БРИКС и ведущих держав Глобального Юга.

    Коментарии (2)
    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 10:07 • Новости дня
    СМИ: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду

    Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ из-за страха, что от него скрывают правду

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя, пишет журнал Economist.

    По словам одного из украинских чиновников, Зеленский, скорее всего, понимает, что ему не передают всей правды о положении ВСУ, в связи с чем он кричит на своих генералов, пишет РИА «Новости».

    Также издание подчеркивает, что в рядах ВСУ опасаются, что Киев или Вашингтон могут сдать Харьков в преддверии перемирия с Россией.

    Так, многие солдаты разгневаны из-за успехов ВС России в Харьковской области, считая, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны Киева.

    Ранее украинцы подвели неутешительные итоги правления Зеленского.

    Коментарии (5)
    21 мая 2024, 10:52 • Новости дня
    Венгрия заявила о провале стратегии Европы и США по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Стратегия Европы и США по Украине провалилась

    Tекст: Ольга Никитина

    Разработанная Европой и США стратегия на украинском направлении полностью провалилась, такого мнения придерживается глобальное большинство, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он отметил, что подобная точка зрения идет вразрез с «либеральным мейнстримом в Европе», передает ТАСС.

    Министр напомнил, что два года назад во время обсуждения первого пакета санкционных мер против России он спросил, что является целью антироссийских рестрикций. «Ответ был: «Петер, цели санкций следующие: поставить Россию на колени экономически и приблизиться к завершению войны», – рассказал он.

    «Россия на коленях? Далеко нет. Мы приблизились к завершению войны? Определенно, нет», – резюмировал Сийярто.

    В результате введенных санкций пострадала европейская экономика. Страны Западной Европы, которые, по его словам, «очень гордятся» своим отказом от российских энергоресурсов, в действительности покупают их, но опосредованно. В пример он привел поставки нефти из Индии.

    Кроме того, Сийярто заявил, что решения украинского конфликта невозможно достичь на поле боя, где есть лишь «мертвецы и разрушения». Вопреки поставкам вооружения на сотни миллиардов евро, Украина не смогла «прорваться», подчеркнул глава венгерского внешнеполитического ведомства.

    По его словам, важность понимания того, что «эту войну не может выиграть ни одна сторона», и призвал к поиску решения путем остановки огня и переговоров.

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, поскольку ее проект подразумевал признание только одного «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 04:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Харькове и Одессе, сообщили украинские СМИ.

    В Харьковской области Украины воздушная тревога не прекращается уже более пяти часов, передает ТАСС.

    Сирены также сработали в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областях Украины, передает РИА «Новости».

    В воскресенье и понедельник взрывы также звучали в Одессе и Харькове.

    Коментарии (0)
    21 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    Группа украинцев завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

    Группа украинских солдат завершила в Нидерландах подготовку по обслуживанию F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа из 10 украинских военных завершила подготовку в Нидерландах по обслуживанию истребителей F-16, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

    Как сообщили в ведомстве, курс был посвящен обслуживанию экипировки, в том числе кислородной системы, шлема, парашютов и спасательного комплекта, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Коментарии (5)
    Главное
    Писториус не поддержал идею беспилотных зон над Украиной
    В ЕС решили изымать прибыль от замороженных российских активов раз в два года
    Глава правительства Чечни Хучиев сложил полномочия
    Молдавия подписала военное соглашение с ЕС
    Из параллельного импорта решили исключить серверы
    Туск учредил комиссию по расследованию российского влияния
    Удав заполз в туалет московской квартиры

    Кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений

    В Госдуме обсудили идеи по изменению налоговой системы России – переход к более справедливой схеме уплаты НДФЛ, когда богатые вносят больший вклад в бюджет, и налоговую амнистию для бизнеса. Выиграть от будущих изменений должны семьи с детьми, а также честный бизнес, который не уводит прибыль в офшоры. Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония девальвировала устав НАТО

    Присутствие военных НАТО на Украине перестало быть тайным. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что инструкторы альянса уже тренируют солдат ВСУ в зоне конфликта. Она также отметила, что их гибель не станет причиной к реализации пятой статьи Устава НАТО. Чем объясняется эстонская откровенность? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выработали новую штурмовую практику

    «Царь-мангал», боевые мотоциклы и даже роботизированные мини-танки – так выглядят новые и модернизированные системы вооружений, которые применяют сегодня российские штурмовые группы в зоне СВО. Изменилась не только боевая техника, но и тактика работы штурмовиков. Кто, как и чем действует сегодня на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Как президент Аргентины превратился в главного хама Латинской Америки

    «Отвратительный невежда», «убийца», «фашист и коммунист». Все это лишь небольшие примеры целого водопада оскорблений и хамства, которые обрушил в последнее время на руководителей других государств и политических лидеров президент Аргентины Хавьер Милей. Зачем он это делает? На этот счет есть две версии, и одна из них крайне драматична для самого Милея. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............