Иркутской области выделили 27 млрд рублей на восстановление после наводнений

Власти своевременно выделили 27 млрд рублей на восстановление районов, пострадавших от наводнений в Иркутской области, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году, что «средства из федерального бюджета, а всего это более 27 млрд рублей, выделены своевременно», передает РИА «Новости».

Глава Минстроя Владимир Якушев доложил главе государства, что проект благоустройства пострадавшего от паводков Тулуна реализован, на обновленных улицах вскоре пройдут мероприятия ко Дню города. По его словам, основным замыслом проекта стало превращение центральной улицы Ленина в городской бульвар.

Министр рассказал также, что в 2019 году Тулун принял участие в конкурсе малых городов и исторических поселений, выиграв федеральный грант в размере 70 млн рублей, к которым были добавлены средства местных бюджетов и частных инвесторов.

Якушев также сообщил, что в конкурсе малых городов победил и проект из Нижнеудинска, и в следующем году в городе будет благоустроена набережная.

Напомним, в 2019 году в Иркутской области произошло наводнение. Было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.