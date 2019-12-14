Активисты ОНФ встретились с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области

Активисты регионального отделения ОНФ в Иркутской области вместе с врио губернатора субъекта Игорем Кобзевым отправились в первую рабочую поездку по пострадавшим от летнего паводка районам. Они встретились с людьми, которые столкнулись с проблемами при получении полагающейся им помощи.

В сообщении на сайте ОНФ указывается, что участники рабочей поездки «пообщались с Лилией Черепановой из города Тулуна, которая после наводнения вынуждена ютиться в бане». Паводок лишил женщину дома – в нем невозможно проживать. Отмечается, что «местные чиновники переселять ее в новое жилье не спешили».

«У женщины нет права собственности. Кобзев пообщался с женщиной, выслушал ее рассказ и подчеркнул, что готов помочь в решении проблемы», – говорится в сообщении.

Руководитель регионального исполкома ОНФ в Иркутской области Елена Зубун сказала: «Приятно увидеть, что дело сдвинулось с мертвой точки. Мы старались помочь женщине, рассказали о ее истории, чтобы проблему не удалось замолчать. Стало известно, что 17 декабря суд вынесет свое решение и хочется верить, что оно будет в пользу Черепановой. Сегодня мой день рождения, и я не могла бы придумать лучшего подарка, чем этот – видеть, что обращения и просьбы людей, которые мы слышали и собирали в течение последнего времени, теперь наконец будут решать. И не выборочно, а адресно, персонально. Без формального подхода, а по совести».

В Нижнеудинске к участникам проверки присоединился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович. В этом городе они пообщались с 93-летней Галиной Лобановой, которая обратилась к Народному фонту за юридической помощью в конце ноября.

Тогда выяснилось, что до одиноко живущей пенсионерки «до сих пор никто не дошел» – ни представители муниципалитета, ни органов социальной защиты.

Еще одна проблема Лобановой заключается в том, что ее дом разделен на двух хозяев и каждая половина имеет свой номер. По этой причине ей не дают документы на капитальный ремонт. Данный вопрос глава региона также взял на контроль.

Кроме того, Лобанова рассказала, что ей нужен слуховой аппарат. Министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов пообещал, что этот вопрос будет в скором времени решен.

Помимо этого, активисты ОНФ и врио главы региона осмотрели строящиеся для переселенцев здания в Тулуне (микрорайон Угольщиков).

«Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры реализуются. Надеюсь, что с учетом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», – отметил Кобзев.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе визита в Тулун провел встречу с пострадавшими от летнего паводка семьями.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тыс. человек.

В декабре правительственная комиссия и ОНФ обсудили оставшиеся после паводка в Иркутской области проблемы.