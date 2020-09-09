Появилось видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков над Балтикой

В Сети появилось видео перехвата российским Су-27 самолетов-разведчиков США и Швеции над Балтийским морем.

На кадрах, снятых из кабины пилота, видно, как истребитель летит рядом со стратегическим самолетом-разведчиком RC-135 ВВС США и самолетом-разведчиком «Гольфстрим» ВВС Швеции, передает канал «Звезда».

Национальный центр управления обороной отмечает, что после разворота самолетов-разведчиков от госграницы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в центре.

Во вторник российский истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики американского и шведского над Балтийским морем.

Газета ВЗГЛЯД регулярно сообщает о перехватах ВВС России иностранных самолетов над Балтикой. Так, во вторник над Баренцевым морем было перехвачено норвежское патрульное воздушное судно.

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