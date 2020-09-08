Главы МИД G7 обратились к России в связи с ситуацией с Навальным

Руководители внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) призвали Россию привлечь к ответственности виновных в ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Любое применение химического оружия <...> неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке обеспечить полную прозрачность относительно того, кто несет ответственность за это ужасающее <...> отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности», – приводит ТАСС текст совместного заявления руководителей внешнеполитических ведомств G7, распространенного пресс-службой Госдепа.

Как утверждается в документе, «Германия проинформировала партнеров по G7 о том, что клинические и токсикологические исследования <...> определили, что Навальный стал жертвой нападения с использованием нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», субстанции, разработанной Россией». В связи с этим главы МИД Группы семи решительно осудили якобы «подтвержденное отравление» Навального.

Руководители внешнеполитических ведомств G7 отметили, что российский блогер все еще находится в берлинской больнице в тяжелом состоянии, выразив надежду на его скорейшее и полное выздоровление.

По мнению глав МИД стран G7, произошедшее с Навальным якобы является «ударом по демократии и политическому плюрализму» в России. «Это представляет собой серьезную угрозу для мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, которые РФ обязалась гарантировать. Мы призываем РФ выполнять свои обязательства в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и гарантировать эти права <...> своим гражданам», – утверждается в документе.

В заявлении отмечается, что страны G7 будут «внимательно следить» за тем, какая реакция последует от России на инцидент с Навальным. «Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия будет реагировать на международные призывы объяснить ужасное отравление Навального», – отмечают главы МИД стран G7.

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель выступила с утверждением о том, что Навальный якобы был отравлен.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес России написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим утверждением.

Кроме того, российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход Навального из комы доказывает, что при его отравлении не использовался «Новичок». Об этом же заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев. Он также указал, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было подтверждений гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт – химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы отравлением Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.