Пермский застройщик передал городу земельный участок для решения вопроса многодетных семей

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8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:58  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Пермский застройщик передал городу земельный участок для решения вопроса многодетных семей

    8 сентября 2020, 18:46

    Текст: Елизавета Булкина

    Пермская администрация и АО «ПЗСП» подписали соглашение, предусматривающее безвозмездную передачу в муниципальную собственность земельного участка площадью более 12 га в Пермском районе для предоставления земли многодетным семьям.

    В присутствии главы Пермского края Дмитрия Махонина подписи в документе поставили глава Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин. Подписание подобного соглашения является важным шагом для предприятия и администрации города. Сегодня муниципальных земельных участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

    Земельный участок расположен в 5 км от Перми в границах села Гамово и примыкает к кварталам существующей многоэтажной застройки. Земельный участок привлекателен близостью к возможным точкам подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. Рядом с участком частный сектор, в 500 метрах – пруд. Поселок газифицирован, есть электроподстанция. В самом поселке есть школа, детский сад, церковь, свое пожарное подразделение, разные сетевые магазины.

    Махонин подчеркнул, что передача земли городу это частная инициатива ПЗСП. «Пермь всегда славилась меценатством. Здорово, что эта добрая традиция у нас сохраняется. Мы благодарны, что компания посчитала для себя важным решить жилищный вопрос для 120 семей. У нас большая очередь на получение земельных участков: сейчас она составляет порядка 10 тыс. семей, 7 из них – в Перми. Чтобы ускорить решение этого вопроса для прикамских семей, мы недавно изменили порядок и распространили опыт Добрянки, Звездного и Перми по выплате денежных средств взамен участка, а также расширили перечень, на что можно использовать эти средства. Раньше деньги можно было направить только на строительство жилья, сейчас можно купить квартиру. Со своей стороны, краевые власти стремятся создать прозрачную градостроительную политику, обеспечивая застройщика нормальными участками для застройки. Это поможет нам создать условия для возведения 1,5 млн кв. м жилья ежегодно – достичь той цели, которая поставлена перед нами нацпроектом и президентом», – сказал глава региона.

    По словам главы Перми, участки будут востребованы многодетными семьями. «Прежде всего, я хочу поблагодарить руководство АО «ПЗСП» за принятое решение. Подписание этого договора является важным шагом для реализации государственной политики по поддержке многодетных семей. Думаю, что именно эти земельные участки, которые находятся буквально в нескольких километрах от границы города, будут востребованы многодетными семьями. Сегодня администрация города ведет работу сразу по нескольким направлениям: многодетным семьям Перми могут быть предоставлены земельные участки, в том числе на территории Пермского края, либо произведена денежная выплата взамен участка. Что касается выплат, то, в соответствии с краевым законом, мы в 2019 году в порядке эксперимента первый раз выделили денежные средства из муниципального бюджета – 250 тыс. рублей на одну многодетную семью. Уже начиная с 2020 года общая сумма достигла 50 млн рублей», – подчеркнул Самойлов.

    Демкин рассказал, что идея передачи участка появилась после совещания с застройщиками у главы региона. «Дмитрий Николаевич поручил провести ревизию земельных участков, которые не востребованы застройщиками. Мы поняли, что у нас такой есть, он не будет использоваться в ближайшие годы, и лучше его передать в муниципалитет», – сказал застройщик.

    Ежегодно количество многодетных семей, желающих получить земельный участок, увеличивается в среднем на 2,5 тыс. и более. «Демаю те, кто живет в Гамово или где-то близко, они с радостью возьмут участок. Кроме того, в прошлом году мы проводили исследование, куда бы многодетные хотели переехать, и этот участок назывался одним из приоритетных», – рассказала председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова.

    Напомним, 27 августа Законодательное Собрание Пермского края утвердило изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае. На рассмотрение законопроект был внесен главой региона Махониным. Изменения предполагают предоставление органам местного самоуправления права самостоятельно определять цели использования и размер выплаты взамен земельного участка многодетным семьям.

    Закон позволяет учесть интересы и потребности многодетных семей во всех территориях края. Ранее возможность замены земли на денежную выплату была только у многодетных краевой столицы. В Перми размер выплаты составляет 250 тыс. рублей. Ранее эту выплату можно было использовать только на приобретение земельного участка.


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