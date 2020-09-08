Пермский застройщик передал городу земельный участок для решения вопроса многодетных семей

Пермская администрация и АО «ПЗСП» подписали соглашение, предусматривающее безвозмездную передачу в муниципальную собственность земельного участка площадью более 12 га в Пермском районе для предоставления земли многодетным семьям.

В присутствии главы Пермского края Дмитрия Махонина подписи в документе поставили глава Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин. Подписание подобного соглашения является важным шагом для предприятия и администрации города. Сегодня муниципальных земельных участков, подходящих для многодетных семей, в регионе недостаточно, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Земельный участок расположен в 5 км от Перми в границах села Гамово и примыкает к кварталам существующей многоэтажной застройки. Земельный участок привлекателен близостью к возможным точкам подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. Рядом с участком частный сектор, в 500 метрах – пруд. Поселок газифицирован, есть электроподстанция. В самом поселке есть школа, детский сад, церковь, свое пожарное подразделение, разные сетевые магазины.

Махонин подчеркнул, что передача земли городу это частная инициатива ПЗСП. «Пермь всегда славилась меценатством. Здорово, что эта добрая традиция у нас сохраняется. Мы благодарны, что компания посчитала для себя важным решить жилищный вопрос для 120 семей. У нас большая очередь на получение земельных участков: сейчас она составляет порядка 10 тыс. семей, 7 из них – в Перми. Чтобы ускорить решение этого вопроса для прикамских семей, мы недавно изменили порядок и распространили опыт Добрянки, Звездного и Перми по выплате денежных средств взамен участка, а также расширили перечень, на что можно использовать эти средства. Раньше деньги можно было направить только на строительство жилья, сейчас можно купить квартиру. Со своей стороны, краевые власти стремятся создать прозрачную градостроительную политику, обеспечивая застройщика нормальными участками для застройки. Это поможет нам создать условия для возведения 1,5 млн кв. м жилья ежегодно – достичь той цели, которая поставлена перед нами нацпроектом и президентом», – сказал глава региона.

По словам главы Перми, участки будут востребованы многодетными семьями. «Прежде всего, я хочу поблагодарить руководство АО «ПЗСП» за принятое решение. Подписание этого договора является важным шагом для реализации государственной политики по поддержке многодетных семей. Думаю, что именно эти земельные участки, которые находятся буквально в нескольких километрах от границы города, будут востребованы многодетными семьями. Сегодня администрация города ведет работу сразу по нескольким направлениям: многодетным семьям Перми могут быть предоставлены земельные участки, в том числе на территории Пермского края, либо произведена денежная выплата взамен участка. Что касается выплат, то, в соответствии с краевым законом, мы в 2019 году в порядке эксперимента первый раз выделили денежные средства из муниципального бюджета – 250 тыс. рублей на одну многодетную семью. Уже начиная с 2020 года общая сумма достигла 50 млн рублей», – подчеркнул Самойлов.

Демкин рассказал, что идея передачи участка появилась после совещания с застройщиками у главы региона. «Дмитрий Николаевич поручил провести ревизию земельных участков, которые не востребованы застройщиками. Мы поняли, что у нас такой есть, он не будет использоваться в ближайшие годы, и лучше его передать в муниципалитет», – сказал застройщик.

Ежегодно количество многодетных семей, желающих получить земельный участок, увеличивается в среднем на 2,5 тыс. и более. «Демаю те, кто живет в Гамово или где-то близко, они с радостью возьмут участок. Кроме того, в прошлом году мы проводили исследование, куда бы многодетные хотели переехать, и этот участок назывался одним из приоритетных», – рассказала председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова.

Напомним, 27 августа Законодательное Собрание Пермского края утвердило изменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае. На рассмотрение законопроект был внесен главой региона Махониным. Изменения предполагают предоставление органам местного самоуправления права самостоятельно определять цели использования и размер выплаты взамен земельного участка многодетным семьям.

Закон позволяет учесть интересы и потребности многодетных семей во всех территориях края. Ранее возможность замены земли на денежную выплату была только у многодетных краевой столицы. В Перми размер выплаты составляет 250 тыс. рублей. Ранее эту выплату можно было использовать только на приобретение земельного участка.