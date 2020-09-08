Российское движение школьников сменило руководителя

На заседании Координационного совета Российского движения школьников, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, был избран новый исполнительный директор. Должность заняла Ирина Плещева.

Председатель Российского движения школьников, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский отметил, что одни из самых известных проектов, которыми запомнилась Ирина Плещева, – первый международный фестиваль граффити в районе «Трехгорка» города Одинцово, а также создание патриотическкого граффити «РОССИЯ» на Саяно-Шушенской ГЭС – это самая большая надпись с названием страны в мире и одна из самых больших в мировом граффити-искусстве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также на заседании Координационного совета члены поблагодарили Марию Уварову, которая ранее работала в качестве Исполнительного директора РДШ. Рязанский отметил, что за полтора года ее деятельности Российское движение школьников сделало шаг вперед. Так, РДШ подписало соглашение о сотрудничестве и начало активное взаимодействие с Белорусской республиканской пионерской организацией, а в проектах движения стали принимать участие не только российские, но и белорусские и турецкие школьники. За это время в разных регионах страны зарегистрировано более 4,5 тыс. первичных отделений РДШ, появилось 50 ресурсных центров, начался прием в члены РДШ, которыми стали уже 60 тыс. детей.

После этого члены Координационного совета обсудили текущую деятельность РДШ с учетом пандемии COVID-19. О плане мероприятий рассказал заместитель директора по информационной политике и реализации проектов ФГБУ «Росдетцентр» РДШ Евгений Носиков. Кроме того, члены проголосовали за утверждение кандидатур председателей членов региональных отделений РДШ Карачаево-Черкесской Республики, Тульской и Курской областей.

Также стало известно, что в ближайшее время должен пройти съезд Российского движения школьников и масштабное обновление работы организации. О планах рассказала Ирина Плещева, которая представила свое видение развития РДШ в ближайшем будущем. Среди предложенных направлений развития движения она выделила IT-направление, урбанистику, новые медиа, зоозащиту, инженерию, киберспорт и другие. Она подчеркнула, что в основе работы лежат потребности детей в самореализации, которые пока не представлены в традиционной системе начального и среднего образования.

«Сегодня мы видим серьезные изменения в мире. Реалии сегодняшней России ставят перед нами запросы, на которые мы должны отвечать. Иначе мы рискуем потерять любую связь с подрастающим поколением. Последние годы показали, что школа больше не может и не должна быть только образовательным сервисом. Она снова должна стать местом, где формируется личность, команда и будущее нашей страны», – сказала Плещева.

По ее словам, трагедия в Керчи, конфликты в школах, попадающие в публичное поле, популярность деструктивных субкультур – все это из-за того, что современные дети не видят в создаваемом нами пространстве свое, не находят себе там место.

«И наша задача – создать им это пространство. Для этого их надо понимать. А для этого нужно понимать сериалы, игры, книги и блогеров. И совместно с ними, сверяясь со здравой логикой и отпираясь на поддержку родителей создать это пространство, где дети стартуют во взрослую жизнь. РДШ – это своеобразный космодром для тех, кто стартует, пойдет в наши вузы, в экономку, представлять нашу страну на мировом уровне. А наша основная задача - чтобы они не просто красиво стартовали, а сформировали трассы как личностного развития, так и страны в целом. Этим и будем заниматься», – отметила она.

Напомним, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов России и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».