Охлобыстин отреагировал на решение суда по Ефремову

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал решение суда по делу Михаила Ефремова в своем Instagram.

Охлобыстин разместил в своем блоге фотографию Джокера из фильма Тодда Филлипса, написав: «Ну что, все довольны? Восемь лет», передает РИА «Новости».

Позже артист удалил пост.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Ранее Охлобыстин обратился к президенту России с просьбой проявить к Ефремову «несправедливость».