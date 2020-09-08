Захарова: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню

Берлин «блефует, обслуживая грязную политическую возню», когда заявляет, что якобы не может раскрыть сведения об «отравлении» блогера Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова написала в Facebook, что «на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось «неоспоримо» доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера».

При этом «по соображениям секретности» институт не может предоставить «никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей».

Кроме того, в организации отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников.

«О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией бундесвера, британской лабораторией «Портон-Даун», а также болгарскими учреждениями. И все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Bellingcat», – указала официальный представитель МИД.

Вместе с тем «в интервью немецким СМИ глава МИД ФРГ Маас, отвечая на вопрос о причастности российского государства к случившемуся, заявил, что «есть много свидетельств этого».

«Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе. Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований бундесвера, так и неких «свидетельств», которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», – подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова потребовала от Берлина ответить на запрос Москвы о Навальном.

Напомним, правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

При этом в деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно: с одной стороны, МИД страны официально заявляет, что готов поделиться с Россией всеми данными о результатах анализов – в том числе касающимися якобы обнаруженных следов отравления «Новичком». С другой, против этого возражают военные ФРГ. Берлин объяснил задержку с передачей России данных о состоянии блогера, заявив, что того все еще обследуют.

Между тем Навального вывели из медицинской комы.