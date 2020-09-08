Названы имена победителей конкурса «Лидеры России 2020»

На площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры России 2020». 106 победителей получат в наставники одного из 96 ведущих управленцев России.

Церемония состоялась 7 сентября. В течение двух дней суперфинала, 6 и 7 сентября, участники решали реальные кейсы от партнеров конкурса, слушали лекции, участвовали в сессиях и встречах с наставниками и партнерами проекта, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Открыл второй день суперфинала председатель правительства России, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин. Председатель Совета Федерации, наставник конкурса Валентина Матвиенко и помощник президента, наставник конкурса Андрей Фурсенко обратились к участникам в формате онлайн в ходе прямых включений.

В рамках суперфинала состоялась лекция гендиректора «Росатома», наставника конкурса Алексея Лихачева, сессия в формате «вопрос-ответ» министра здравоохранения, наставника специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Михаила Мурашко, а также дискуссионная панель губернаторов, в которой приняли участие наставники конкурса: глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Гостями суперфинала стали наставники конкурса и специализаций «Наука», «Здравоохранение» и «Финансы и технологии», среди которых министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Александр Новак, председатель ЦИК Элла Памфилова, заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, президент Российской академии наук Александр Сергеев, гендиректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, руководитель образовательных центров «Талант и успех» и «Сириус», сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте по науке и образованию Елена Шмелева, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, член правления – заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Павел Колобков, основатель и генеральный директор компании SPLAT Евгений Демин, президент ООО «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян и другие.

В церемонии награждения победителей приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Для нас принципиальная история – это честность и справедливость. Поэтому в этом году победителей получилось немного больше, чем планировалось. Всю ночь эксперты проводили оценку. Отличие по баллам между теми, кто во главе списка, и теми, кто замыкает сотню, оказалось незначительным. У ряда людей баллы одинаковые. Для нас это не может быть субъективной оценкой, поэтому сегодня мы провели Наблюдательный совет и приняли решение что у нас не 100 победителей, а 106», – отметил на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Не преувеличивая, могу отметить, что каждый из вас достойно прошел все испытания. Каждый рвался к победе, проявил свои лучшие качества и показал настоящий класс. И мы, конечно, гордимся всеми вами. Вы доказали, что способны следовать поставленной цели и на пути к желаемому результату работать рука об руку. Само участие в конкурсе, амбициозность и упертость, стремление испытать себя, сравнить с другими участниками, выявить, может быть, какие-то пробелы, чтобы потом исправить – все это качества, которые отличают настоящих лидеров. В конкурсе нет проигравших, есть только победители. Вы уже в составе нашей команды, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и большого сообщества «Лидеров России»!», - сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Награды получили 106 человек из 32 регионов России (представлены все федеральные округа): 95 – в основном конкурсе, двое – в специализации «Здравоохранение», трое – в специализации «Наука» и шестеро – «Финансы и технологии».

В лидерах по количеству победителей конкурса «Лидеры России 2020» – Москва (34). За ней следуют Санкт-Петербург (13), Ростовская область и Ставропольский край (по пять победителей). По четыре победителя из Республик Дагестан и Татарстан, а также из Приморского края. Замыкает топ регионов-лидеров Московская, Омская, Свердловская и Тюменская области – по три победителя.

Больше всего победителей приходится на представителей сферы образования (12%). На втором месте – сфера информационных технологий, банки и страхование, (по 11%). На третьем – государственные служащие 8%.

Среди победителей 25% – женщины, 75% – мужчины. Из них 12 человек до 30 лет, 78 человек – от 31 до 40 лет, старше 40 лет – 16 человек.

22 победителя имеют управленческий опыт от двух до пяти лет, 48 – от пяти до 10. Более 10 лет управленческого стажа у 36 конкурсантов.

Порядка 30% победителей имеют два и более высших образования. Кроме того, среди победителей суперфинала 18 кандидатов наук и пять докторов наук.

Всех победителей ждет год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. В свою очередь, все суперфиналисты получили грант в миллион рублей на обучение в любом российском вузе.

Во вторник, 8 сентября, участников ждет заключительный день суперфинала, в рамках которого состоятся еще несколько встреч с наставниками конкурса, а также торжественное посвящение в клуб Лидеров России «Эльбрус».