Ученые сообщили о восстановлении поврежденных коронавирусом легких и сердца

Ученые выяснили, что повреждения легких и сердца, вызванные коронавирусом, со временем восстанавливаются. Соответствующие выводы были сделаны после фиксации изменений в состоянии тканей этих органов нескольких десятков перенесших COVID-19 пациентов, сообщила пресс-служба Европейского фонда изучения легких (ELF).

«Плохая новость заключается в том, что следы повреждений присутствуют на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость – они со временем исчезают, что говорит о том, что у легких есть способность залечивать подобные повреждения», – заявила медик из Инсбрукского университета (Австрия) Сабрина Саханич, чьи слова приводит пресс-служба ELF, передает ТАСС.

Как отмечает Саханич, пока у медиков нет точных сведений о том, насколько постоянными являются повреждения, связанные с заражением SARS-CoV-2, и как сильно они могут угрожать здоровью бывших носителей вируса в долгосрочном плане.

Австрийские ученые провели первые наблюдения такого рода, отслеживая изменения в состоянии легких их пациентов на протяжении 24 недель после их выписки из больницы.

В первые дни после выписки из больницы повреждения легких наблюдались у 88% пациентов, половина из них при этом постоянно кашляла или ощущала нехватку воздуха, что было связано с пониженной способностью легких к обмену газами. Аналогичные проблемы ученые зафиксировали в работе органов кровообращения – у 59% пациентов присутствовали тромбы в сосудах, а работа левого предсердия у них была существенным образом нарушена.

Ситуация, как показали последующие наблюдения, несколько улучшилась через три месяца – видимые повреждения легких наблюдались только у примерно половины переболевших COVID-19, а частота развития кашля, тромбов и прочих неприятных последствий перенесенной инфекции несколько снизилась. Это говорит о том, что многие тяжелые последствия этой болезни не являются необратимыми, чего раньше опасались ученые.

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