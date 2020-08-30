Инфекционист раскрыла, почему мужчины умирают от коронавируса в полтора раза чаще

Летальный исход в случае коронавируса в тяжелой форме встречается среди мужчин в полтора раза чаще, чем среди женщин из-за работы тестостерона, сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«По всему миру было показано, что мужчины в полтора раза чаще, к сожалению, имеют летальный исход, чем женщины. Именно тестостерон является неким проводником проникновения вируса в клетку», – передает ТАСС ее слова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, по мнению директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Луи Пастера академика РАН Арега Тотоляна, уязвимость к атакам коронавируса зависит также и от количества рецепторов, через которые вирус проникает в эпителиальную клетку человека.

«Во-первых, с возрастом увеличивается число этих рецепторов. А во-вторых, у курильщиков серьезно выше уровень этих рецепторов», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что группа ученых выяснила, как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. Кроме того, исследования из Испании, согласно которому 79% мужчин, умерших от коронавируса в трех мадридских больницах, были лысыми.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД