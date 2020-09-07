Эксперт: США ведут слежку за каждым жителем России

«США могут собирать и анализировать данные обо всех наших пользователях. Это неприемлемо», – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор компании «Ашманов и партнёры» Игорь Ашманов, комментируя сообщения о том, что исследователи Пентагона отслеживали по смартфонам передвижения российских военных, в том числе на полигоне ВМФ в Неноксе.

«Поначалу это преподносилось как научный эксперимент, но на деле оказалось операцией разведки США. Почему они сами признались в этом публично, я не знаю. Может, у Пентагона не очень хорошо в последнее время идут дела и надо было похвалиться», – сказал гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи в рамках проекта, спонсируемого Пентагоном, в прошлом году отслеживала сигналы сотовых телефонов в России, в том числе в районе полигона ВМФ РФ в Неноксе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передавал ТАСС.

Мониторинг контролировал передвижения владельцев сотовых телефонов, находившихся в Неноксе на следующий день после инцидента на полигоне ВМФ прошлым летом. По версии газеты, данные GPS указывали, что часть этих телефонов переместилась позднее в Москву, Петербург и на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске. Согласно публикации, американские исследователи проводили эксперимент, призванный показать возможности использования данных из «открытых источников» для военных или разведывательных целей.

«В любом случае, следует помнить, что сегодня слежка ведется за каждым из нас. Это делают и мобильные операторы, и социальные сети – Facebook, Twitter, Instagram. Надо понимать, что любое приложение на смартфоне может следить, причем независимо от вашего разрешения. Методов обнаружить смартфон очень много. При этом больше половины мобильных приложений содержат «шпионский модуль». То есть разработчики порой зарабатывают не только на самой своей игре или программе, но и на перепродаже персональных данных пользователей», – подчеркнул Ашманов.

«Основные игроки этого рынка – США и Китай, которые этим занимаются последние 30 лет. Такой вид массового шпионажа. При этом запретить разработчикам мобильных приложений собирать персональные данные пользователей нельзя. В частности, потому что тогда перестанут работать программы, которые существуют на доходы от рекламы. Начнут испытывать трудности приложения банков или счетчики посещения сайтов. Поэтому – как вариант – можно запретить использовать данные в каких-то определенных целях, ввести за это ответственность. Преступление ведь не в том, что данные пользователей собираются в одном месте, а в том, что они используются для шпионажа», – поделился Ашманов.

Большинство используемых в России информационных технологий – по-прежнему американские, посетовал эксперт. «Надо что-то с этим делать. Звучало много инициатив – перенести сервера хранения данных наших пользователей в Россию, запретить отслеживать. Но наиболее действенный метод – это все-таки импортозамещение. В России действует 152-й федеральный закон о защите персональных данных, но он, так сказать, слишком «широкий», в нем под персональными данными понимается вообще вся личная информация человека. В IT-сфере такой принцип не очень-то работает», – констатировал собеседник.

«Нужно ужесточать законодательство, создавать средства внешнего аудита, независимой экспертизы. Кроме того, надо просто запрещать нецелевое использование личных данных, – потребовал Ашманов. – На государственном уровне звучат предложения обязать мировых гигантов, таких как Twitter и Facebook, открывать представительства в России, чтобы работать с ними напрямую, в том числе и в области защиты персональных данных российских пользователей. Считаю, что эта мера необходима, но и она недостаточна», – поделился он.

По словам эксперта, пора выстроить систему принуждения IT-корпораций к выполнению российских законов – штрафами, угрозой блокировки. Это должно делаться системно. А то они на весь мир кричат, что борются с фейками, а на самом деле удаляют любой контент, который им не нравится. Свежий пример – блокировка на хостинге Yotube российских телеканалов», – напомнил Ашманов.

«Проблемы в сфере цифровых технологий возникают быстрее, чем законодатели успевают на них реагировать. Хочется, чтобы правоприменительная практика расширялась синхронно с развитием IT-сферы, – надеется Ашманов. – Сейчас ситуация, насколько я понимаю, сдвинулась с мертвой точки. Принята поправка к Конституции, подразумевающая, что защита цифровых прав граждан – это тоже обязанность федерального центра. Мировые IT-гиганты даже начали платить кое-какие налоги в России. Это процесс сложный, им надо плотно и систематически заниматься».

Добавим, в начале этого года стало известно и о том какую информацию собирает Facebook о своих пользователях за пределами этой социальной сети. Имеется в виду вкладка «Действия вне Facebook», перейти на которую можно из настроек учетной записи. На странице собраны данные о том, какие сайты посещал пользовать, какие приложения он запускал. Социальная сеть собирает эту информацию даже в то время, когда пользователь не заходит в свой аккаунт.

Как сообщил на прошлой неделе портал Securitylab.ru, компания Google удалила из магазина Google Play Store приложение NEXTA LIVE, которое находилось в каталоге почти три недели. В аннотации NEXTA LIVE называлось официальным Android-приложением новостного агентства NEXTA, набравшего популярность в связи с протестами. Однако представители самого Telegram-канала заявили, что приложение не имеет никакого отношения к сервису и было разработано для деанонимизации протестующих.

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