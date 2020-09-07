В МИД Польши опровергли разговор между Варшавой и Берлином о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о телефонном разговоре между абонентами в Варшаве и Берлине, в ходе которого обсуждалась фальсификация отравления российского блогера Алексея Навального.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава – Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», – передает ТАСС сообщение МИД Польши.

Напомним, Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину о «перехвате разговора» Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении Навального являются фальсификацией.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву.