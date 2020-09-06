Азербайджан решил направить на учения «Кавказ» только наблюдателей

Азербайджанские военнослужащие не примут участие в учениях «Кавказ-2020» в России, сообщило минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что «планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», передает РИА «Новости».

Напомним, представитель минобороны Индии также сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом Индия отказалась от участия в международных учениях «Кавказ-2020».

Высказывались предположения, что Индия приняла такое решение из-за участия Китая и Пакистана.

В июне обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана.