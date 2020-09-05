Российский боец MMA ударил соперника до начала боя

Российский боец ММА Зелим Имадаев ударил бразильского соперника Мичела Перейру до начала поединка во время дуэли взглядов.

Поединок между Имадаевым и Перейрой пройдет в ночь на воскресенье в рамках турнира UFC Fight Night 176, сообщает РИА «Новости».

На видео зафиксировано, как Имадаев дает Перейре пощечину.

В мае состоялся бой тяжеловесов россиянина Алексея Олейника и бразильца Фабрисиу Вердума, в котором победу одержал Олейник.