Глава ФРС США оценил состояние американской экономики

Американской экономике предстоит проделать еще весьма долгий путь к полному восстановлению, несмотря на сокращение уровня безработицы, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в интервью Национальному общественному радио (NPR).

«Восстановление продолжается, мы действительно считаем, что с этого момента будет тяжелее. <...> В некотором смысле [американцам] будет труднее найти работу, потому что некоторым сферам экономики потребуется больше времени для восстановления», – передает слова главы ФРС США ТАСС.

«Мы думаем, что экономике потребуется низкая процентная ставка, поддерживающая экономическую активность, в течение длительного периода времени. Это будет измеряться годами», – заявил Пауэлл.

Напомним, в четверг Федеральная резервная система (ФРС) США опубликовала доклад под названием «Бежевая книга» о ситуации в американской экономике.

Ранее американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что в третьем квартале 2020 года ВВП США достигнет самого высокого показателя в истории человечества.

Напомним, согласно оценке бюро экономического анализа министерства торговли США, ВВП Соединенных Штатов по итогам второго квартала рухнул на 33%. При этом глава ФРС США Джером Пауэлл в мае прогнозировал обвал ВВП США по итогам второго квартала на 20%.

В первом квартале 2020 года ВВП США упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.