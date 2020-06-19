Трамп предсказал рост ВВП США до самого высокого уровня в истории человечества

Американский президент Дональд Трамп в интервью The Washington Times выразил уверенность, что в третьем квартале 2020 года ВВП Соединенных Штатов достигнет самого высокого показателя в истории человечества.

«У нас есть четыре месяца до выборов. Мы поднимаемся все выше и выше с каждым месяцем. В третьем квартале [в США] будет самый высокий ВВП в истории человечества. И вы видите, что все налаживается», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава Белого дома назвал экономику «лучшей платформой» для победы, указав на рост числа рабочих мест и розничных продаж в мае, когда ряд предприятий в Соединенных Штатах возобновили работу.

Напомним, в прошлое воскресенье в Белом доме заявили о начале восстановления экономики США, предсказав 20%-ный экономический рост во второй половине 2020 года.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл спрогнозировал обвал ВВП США на 20% по итогам второго квартала. По другим оценкам, ВВП США во втором квартале может обвалиться на 32% в годовом выражении.

В первом квартале 2020 года ВВП США, по предварительным оценкам, упал на 4,8% в годовом выражении. При этом квартальное снижение ВВП США назвали «прелюдией» к основному удару по экономике.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус толкает американскую экономику в пропасть.

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