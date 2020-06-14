В Белом доме заявили о начале восстановления экономики США

Американская экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, заявил глава Национального экономического совета США, помощник президента Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», – цитирует ТАСС Кадлоу.

Восстановление экономической активности, по мнению Кадлоу, будет быстрым. По его словам, во второй половине текущего года зафиксируют 20% экономический рост, а безработица снизится.

В качестве примера «позитивных сигналов», свидетельствующих о восстановлении экономики, Кадлоу привел наблюдающийся рост объемов продаж в магазинах, а также снижение показателей безработицы.

Ранее Кадлоу заявил, что рост числа случаев коронавируса в ряде американских штатов в последние дни не означает, что США грозит вторая волна эпидемии.

Накануне Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию.