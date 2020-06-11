Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.

В среду в Техасе зарегистрировали свыше 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число заболевших за сутки с момента начала пандемии. Кроме того, через месяц после снятия большинства ограничений Флорида отчиталась о более чем 8,5 тысячах новых случаев за неделю – новый рекорд. В Калифорнии число госпитализаций стало самым высоким с 13 мая, передает Bloomberg.

Комментируя ситуацию, старший научный сотрудник Центра им. Хопкинса Эрик Тонер предупредил, что «в некоторых частях страны наступает новая волна». По словам Тонера, новая волна заболевших пока «маленькая и пока далеко, но она грядет».

Хотя наблюдаемые вспышки коронавируса наступают через несколько недель после открытия штатов (снятия большинства ограничений), однако неясно, связано ли это с возобновлением экономической активности. Эксперты в области здравоохранения считают, что еще слишком рано говорить о том, привели ли массовые протесты против жестокости полиции, которые разразились в последние две недели в США, к росту числа заболевших, говорится в статье.

Количество заболевших в Джорджии, где в течение полутора месяцев работают парикмахерские, тату-салоны и спортивные залы, взволновало экспертов. При этом, по словам Стивена Хана – комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами, даже внутри отдельно взятых штатов ситуация может загадочным образом различаться.

«В Калифорнии, которая еще в конце марта ввела режим самоизоляции, в Сан-Франциско в течение трех дней подряд не было ни одного случая заболевания, в то время как на округ Лос-Анджелес пришлось более чем половина всех новых случаев в штате. Специальной группе Белого дома по коронавирусу еще предстоит установить связь между возобновлением экономической активности и увеличением числа случаев COVID-19», – отметил Хан.

В то же время в некоторых штатах рост числа заболевших опережает темпы тестирования, что вызывает обеспокоенность по поводу возможности контролировать распространение вируса. Старший научный сотрудник центра им. Хопкинса Эрик Тонер отметил, что тестирование займет пару недель, но к тому времени «будет довольно поздно», чтобы реагировать.

В материале утверждается, что введение ограничительных мер на национальном уровне остановило распространение коронавируса и ожидалось, что ограничения будут ослаблены. За последние недели эта тенденция наблюдалась в 22 штатах, говорится в статье.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от COVID-19, губернатор Эндрю Куомо только недавно начал отменять ограничения. «Мы точно знаем, что при открытии других штатов мы видим серьезные проблемы», – сказал Куомо. «Просто потому, что вы снова открываетесь, не означает, что у вас будет всплеск, но если вы не умны, у вас может быть всплеск», – заявил Куомо.

При этом эксперты видят свидетельства начала второй волны распространения коронавируса в Аризоне, Техасе, Флориде и Калифорнии. В частности, Джеффри Моррис, директор отдела биостатистики в Медицинской школе Перельмана в Университете Пенсильвании отмечает рост заболеваемости в Аризоне.

Число новых выявленных случаев коронавируса в Аризоне резко возросло за последние две недели, достигнув ко 2 июня рекордного уровня в 1187 случаев. На этой неделе Департамент здравоохранения штата призвал больницы активизировать планы действий в чрезвычайных ситуациях. Директор Кара Крист сообщила телеканалу Феникса, что обеспокоена ростом числа случаев заболевания.

«В Фениксе мы были более расслаблены, чем я видел в некоторых других частях страны», – сказал Майкл Уайт, главный врач сети государственных больниц Valleywise Health. По его словам, некоторые люди пренебрегали советами носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Техас в среду сообщил о росте числа госпитализаций на 4,7%, до 2153 человек в сутки. В прошлом месяце губернатора Техаса Грега Эббота критиковали за резкое возобновление экономической активности в штате. Согласно данным Детской больницы Филадельфии PolicyLab, основанным на анализе использования мобильной связи, активность жителей штата восстанавливается до докризисного уровня.

Напомним, в апреле глава американского центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предсказал «немыслимо тяжелую» вторую волну коронавируса в США.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, 7 июня число жертв коронавируса в США превысило 110 тыс. человек.

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