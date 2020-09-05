Цепкало объявил о создании в Европе «фондов помощи белорусам»

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало объявил о создании в Польше, Латвии, Эстонии, Великобритании и на Украине «серии фондов помощи белорусам».

По словам Цепкало, в последнее время он вместе с женой активно общается с зарубежными СМИ, чтобы донести до мира информацию о том, что происходит в Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты (во время акций протеста после выборов), либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу… Мы зарегистрировали фонд в Варшаве, ведем регистрацию фондов в Латвии и Эстонии, в Великобритании. Вы знаете, мы зарегистрировали фонд на Украине», – заявил Цепкало во время стрима на своем YouTube-канале.

Напомним, 15 августа Цепкало объявили в розыск в России. В тот же день он вместе с семьей уехал на Украину, после чего улетел в Польшу. В Белоруссии на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совместном заседании глав оборонных ведомств государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ обвинил деструктивные силы, подогреваемые властями Польши, Литвы, Чехии и Украины, в попытке неконституционно сменить руководство республики.

Напомним, в конце августа бывший соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская объявила себя «избранным народом» президентом Белоруссии, подчеркнув, что уже «не лидер оппозиции», но «лидер большинства».

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а сама она сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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