Белоруссия назвала причастных к попытке смены власти в республике

Деструктивные силы, подогреваемые властями Польши, Литвы, Чехии и Украины, попытались неконституционно сменить руководство Белоруссии, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин на совместном заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.

В пятницу Хренин выступил в Москве с докладом «О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях», сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», – сказал Хренин.

По его словам, Белоруссию удалось спасти от «беззакония и произвола» благодаря слаженным действиям органов госуправления и поддержке белорусским народом решений президента.

Также Хренин отметил, что группировка НАТО на границах Белоруссии выросла в последние годы в 17 раз, до 10 тыс. военнослужащих.

«В непосредственной близости от границы белорусского государства осуществляется концентрация боевой техники и личного состава, в том числе армии США. Проходят крупномасштабные многонациональные учения стран – членов НАТО, количество которых только в этом году на территории сопредельных с Белоруссией государств НАТО увеличилось в 5 раз», – сказал он.

Вместе с тем глава минобороны республики поблагодарил Россию и Китай, а также другие государства за помощь Минску «в непростое время».

Ранее президенты России и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве. В Кремле уточняли, что встреча должна пройти в ближайшие две недели.

Тем временем премьер России Михаил Мишустин посетил Минск, где встретился с Лукашенко и премьером Белоруссии Романом Головченко.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД